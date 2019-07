Wurzen/Grimma

„Mitmachen und Trost spenden“ lautete der Aufruf der Sparkasse Muldental an ihre Kunden, sich an der jährlichen Zufriedenheitsbefragung zu beteiligen. „Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig Feedback einholen“, erläutert Mario Neubauer, Leiter der Abteilung Firmenkunden und Immobilienfinanzierung, die Aktion. Erstmals 2018 haben sei die Befragung mit einer Spendenaktion verbunden worden: Für jeden beantworteten Fragebogen wurde 1 Euro zugunsten der Trostteddy-Aktion gespendet. Dabei sei bereits im Frühjahr ein stolzer Betrag von 1.065 Euro zusammengekommen.

Trostteddy bringt Abwechslung in Wurzener Klinikalltag

Mittlerweile wurden viele Exemplare von Dr. Bär in OP-Kleidung gekauft und an die Kinderstation Wurzen der Muldentalkliniken übergeben. Im Mittelpunkt stand dabei die kleine Hanna Marie Koether, die am Arm operiert werden musste. „Wir finden es ganz toll, wenn sich unsere langjährigen Geschäftspartner zum Wohle unserer jüngsten Patienten so engagieren. Dies zeigt die enge Verbundenheit zwischen den Muldentalkliniken und der Sparkasse Muldental“, sagte Mike Schuffenhauer, der Geschäftsführer der Muldentalkliniken.

Auch Chefärztin Dr. Katrin Gröger freut sich über die Aktion. „Unsere Kinder benötigen neben einer liebevollen Betreuung mit viel Aufmerksamkeit durch die Mitarbeiter der Kinderklinik auch ein wenig Ablenkung. Da kommen die Trostteddys genau richtig.“

Aktion der Sparkasse läuft weiter

Auch in diesem Jahr wird die Sparkasse Muldental ihre Befragung durchführen und dabei die Trostteddy-Aktion weiter unterstützen. „Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme, damit wir vielen kleinen Patienten eine große Freude machen können“, so die Vertreter der Sparkasse.

Von Thomas Kube