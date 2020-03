Trotz Corona-Krise: Bürger für Wurzen rufen zu Klimaaktion auf

Wurzen

Der Corona-Krise zum Trotz ruft die unabhängige Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW) alle Einwohner und Verwaltungen des Wurzener Landes für den 28. März zur Teilnahme am Aktionstag „ Earth Hour 2020“ auf.

„Um genau 20.30 Uhr werden Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht ausschalten und so ein gemeinsames Zeichen für unseren lebendigen Planeten setzen. Das ist die Earth Hour, die Stunde der Erde“, teilte BfW-Stadtrat Thomas Schumann mit.

Aktiv werden in den vier Wänden

Mit dem Appell wolle die Gemeinschaft vor allem den Gedanken an den Klimaschutz nach Wurzen bringen. „Denn wenn es uns nicht gelingt, umzudenken und den Verbrauch von Ressourcen sowie Energie deutlich zu senken, wird dies in naher Zukunft ernste Konsequenzen nicht nur für alle Menschen, sondern ebenso für die Natur haben.“ Aus Sicht Schumanns könne, obwohl derzeit die Folgen der Corona-Pandemie den Lebensalltag bestimmen, jeder in den eigenen vier Wänden aktiv werden. „Machen Sie also an der symbolischen Licht-aus-Aktion mit.“

Zugleich schrieb der Initiator im Vorfeld die Bürgermeister der vier Kommunen des Wurzener Landes an und bat sie um Unterstützung. Eine Reaktion habe er bislang aber nicht erhalten.

Sydney schrieb 2007 Geschichte

Earth Hour begann erstmals vor 13 Jahren in Sydney. Mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte knipsten zur Premiere am 31. März 2007 für eine Stunde das Licht aus und schrieben damit Geschichte. Inzwischen ist Earth Hour die größte globale Klima- und Umweltschutzaktion. Vergangenes Jahr nahmen in Deutschland mehr als 380 Städte und Gemeinden daran teil.

