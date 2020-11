Trotz Corona: Weihnachtsgeschäft im Landkreis Leipzig beginnt

Borna/Wurzen/Grimma

Nach der neuen Corona-Verordnung scheinen die Innenstädte noch leerer als sonst. Die Gaststätten sind geschlossen, Kulturereignisse abgesagt, und Feiern außerhalb der Familie finden nicht statt. Sogar innerhalb der Familie sind diese auf eine bestimmte Personenzahl beschränkt. Auch die Vereinstätigkeit, letzte Möglichkeit, das gesellschaftliche Beisammensein zu leben, ist trotz des Aufstellens von Hygienekonzepten zum Erliegen gekommen. Ist jetzt der Einzelhandel der Gewinner der staatlich verordneten Maßnahme, kaufen die Leute mehr ein?

Kristina Kügler vom Eckladen „Buch und Kunst“ in Borna sagt, dass zwar Leute in ihren Laden kommen, doch überlaufen sei dieser deshalb nicht. „In dieser Zeit ist es nicht ganz leicht, Ware zu bestellen, da ich nicht weiß, wie viel ich davon verkaufe. Meiner Beobachtung nach ist die Stimmung verhaltener als sonst“, meint Kügler. Dabei stelle sie fest, dass einige Kunden sich mit der momentanen Situation abfinden und es sich eher zu Hause gemütlich machen wollen und deswegen die eine oder andere Weihnachtsdekoration mehr kaufen. Ihr selbst fehle hauptsächlich die Kultur. „Zur Weihnachtszeit gehören Musik und Konzerte. Bis jetzt ist noch unklar, ob solche Ereignisse überhaupt stattfinden.“ Die Ungewissheit mache ihr zu schaffen. „Wenn wir wüssten, wir brauchen nur einen Monat durchzuhalten, wäre vieles leichter zu ertragen“, sagt Kügler.

Blumenhändler Bernd Fleischer hat seinen Stand auf dem Bornaer Marktplatz. Quelle: René Beuckert

Nicht viel Betrieb auf dem Markt

Das Marktgeschehen in der Kreisstadt hält sich in Grenzen, dennoch kaufen Leute dort gern ein. Pia Preuß möchte den Markt nicht missen, erhält sie doch da frisches Obst, Gemüse und Blumen. „Es ist schön, dass die Händler auf dem Marktplatz noch ihre Ware feilbieten können“, sagt sie. „Da ich selbst mit dem Atmen meine Probleme habe, achte ich immer auf Mindestabstand sowie Mundschutz. Im Freien fühle ich mich sicherer“, meint die 61-Jährige. Den Besuch bei den Kindern oder umgekehrt habe sie eingeschränkt, soweit das möglich ist. Grüße übermitteln die Kinder und Enkel per Video, erzählt Preuß.

Händler Bernd Fleischer an seinem Blumenstand glaubt, dass das Kaufverhalten der Leute gezielter geworden ist. „Die Kunden halten sich nur kurz auf und gehen sofort wieder. Vor Corona haben sie noch das ein oder andere zusätzlich mitgenommen. Es ist momentan eine schwierige Zeit, die allen zu schaffen macht. Die Leute kaufen nur das Nötigste ein“, stellt Fleischer fest.

Hans-Peter Kühn, der auf dem Bornaer Markt Obst und Gemüse verkauft, beklagt fehlende Sicherheit für die Warenkalkulation. Quelle: René Beuckert

Händler können kaum noch kalkulieren

Einen Stand weiter hält Hans-Peter Kühn frisches Obst und Gemüse zum Verkauf bereit. „Für mich als Händler ist es die Ungewissheit, wie es weitergeht. Ich muss kalkulieren, doch das ist durch die verordneten Maßnahmen kaum noch möglich“, beklagt er. Auch, dass Kultur und Vereinsarbeit zum Erliegen gekommen sind. So finde die Ballettschule seiner Tochter nur noch online statt. „Das sind keine Dauerzustände, wenn wir ein normales Leben haben wollen. Zumindest halten mir die Kunden weiterhin die Treue“, sagt Kühn.

Der Parkplatz vom Einkaufszentrum bei Kaufland ist gut belegt. Doch die Kunden kaufen keine Wagen voll, wie jener von Inge Schmidt aus dem Altenburger Raum zeigt. „Ich kaufe vor allem Lebensmittel ein. Andere Sachen stecke ich erst einmal zurück, da ich nicht weiß, was noch alles auf uns zukommt“, sagt sie vorsichtig.

Der Parkplatz am Kaufland in Borna ist voll, aber beim Kaufen sind manche Kunden zurückhaltend. Quelle: René Beuckert

Buchhandel profitiert von der Situation

Bücher gehen derzeit in Wurzen buchstäblich wie geschnitten Brot über den Ladentisch. „Die Leute kaufen, als gäbe es kein Morgen“, sagt Juliane Tempel, Inhaberin vom Buchstaben-Tempel. „Jetzt werden viele Kinderbücher gekauft, und die neuen Bücher von Sabine Ebert und Sebastian Fitzek sind ebenfalls sehr gefragt.“ Das gehe schon stark in Richtung Adventsgeschäft. Der Buchhandel sei eine Branche, die auf jeden Fall von der derzeitigen Situation profitiert. „Bücher muss man im Laden nicht anprobieren, die nimmt man einfach so mit.“

Juliane Tempel im Buchstaben-Tempel in Wurzen bemerkt schon die Anfänge des Adventsgeschäfts. Quelle: Bert Endruszeit

Martina Dubois hat schon seit vielen Jahren zwei Standbeine – einen Kosmetiksalon und ein Geschäft für Geschenkartikel. Nur das Letztere dürfe sie derzeit öffnen – mit Erfolg. „Die Leute gönnen sich mehr, viele lassen sich Geschenke gleich einpacken, das ist schon das eigentliche Weihnachtsgeschäft“, so die Wurzenerin. Als im Frühjahr die meisten Geschäfte schließen mussten, habe sie ihre Kunden beliefert, und auch das habe gut funktioniert.

Martina Dubois führt in Wurzen zwei Geschäfte – für Geschenke und Kosmetik. Quelle: Bert Endruszeit

Leute verschönern sich ihr Heim

Die Ehrlichkeit ihrer Kunden hat Manuela Franke von Blumen Kupsch in Wurzen gefreut. „Ich hatte im Frühjahr Sträuße und Präsente vorbereitet, einen Taschenrechner danebengelegt und eine Kasse des Vertrauens hingestellt. Die Kasse hat immer gestimmt, die Leute waren sehr dankbar.“ Das sei jetzt nicht nötig, glücklicherweise könne sie derzeit ihr Geschäft öffnen. Gefragt seien aktuell Dinge, mit denen man sich das Heim schön mache.

Barbara Weil vom Bücherwurm in Grimma freut sich darüber, dass ihre Stammkunden nicht zu den Netzanbietern gewechselt sind. „Viele kennen wir schon seit 25 Jahren, und etliche solidarisieren sich mit uns.“ In den vergangenen Monaten seien vor allem regionale Fahrrad- und Wanderkarten gefragt gewesen. Auch Bücher rund ums Kochen, Stricken und Selbermachen waren Renner. „Und nach dem letzten Regionalmarkt kamen viele Leute gleich zu mir und kauften einen Stapel Bücher.“

Barbara Weil vom Bücherwurm in Grimma freut sich über die Treue ihrer Kunden. Quelle: Bert Endruszeit

Keine Panik wie im Frühjahr

Von Hamsterei könne derzeit keine Rede sein, findet Anke Rüssel von der Drogerie Dornig in Grimma. „Die Leute decken sich beispielsweise mit Toilettenpapier ein, hamstern aber nicht. Es herrscht nicht so eine Panik wie im Frühjahr.“ Von einer entspannten Situation könne trotzdem nicht die Rede sein. „Im April hatten die Leute die Hoffnung, dass es bald besser wird. Nun weiß keiner, was da noch kommt.“ Nun habe das Weihnachtsgeschäft bereits begonnen, viele kaufen schon ihre Geschenke. „Mancher befürchtet Ladenschließungen für Dezember.“

Anke Rüssel von der Drogerie Dornig in Grimma – hier mit Kunde Ulrich Scholl - sieht keine Anzeichen für Hamsterkäufe. Quelle: Bert Endruszeit

Rüssel ist auch Chefin des Gewerbevereins. „Unsere Mitglieder machen sich jetzt Sorgen darüber, ob sich die Kunden zum Einkaufen in die Stadt trauen werden oder doch lieber gleich online kaufen. Die Angst vor den Online-Bestellungen ist groß, egal in welcher Branche.“ Für Ulrich Scholl ist das kein Thema – er kauft „so ziemlich alles“ bei Dornigs. „Nur Bier gibt es hier nicht“, sagt er mit einem Lächeln.

Die kleinen Städte werden von der derzeitigen Situation profitieren, findet Christian Schneider von Schneiders Geschenkideen in Grimma. „In der Großstadt fragen die Leute nach einem bestimmten Produkt und kommen nicht wieder, wenn es nicht vorrätig ist – und kaufen dann im Internet. In kleinen Städten warten die Leute auch mal ein paar Tage und holen sich ihre Ware dann ab.“ Deshalb müsse man weiter Präsenz zeigen, schließlich habe das Gefühl für Qualität zugenommen. „Und die Kunden schätzen die persönliche Beratung sehr.“

In Christian Schneiders Geschäft Schneiders Geschenkideen in Grimma schätzen die Kunden die persönliche Beratung. Quelle: Bert Endruszeit

Von René Beuckert und Bert Endruszeit