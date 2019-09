Trotz Vorbehalte: Lückenbebauung in Beucha wächst

Brandis/Beucha

Es ist ein gutes Stück Weg bis zum Ende der Viehweide in Beucha. Aber der bis zum Schließen der Baulücke hier war deutlich länger. Jetzt freut sich Bauherr Andreas Rautenberg (55), Geschäftsführer der Beuchaer Bau GmbH, dass nach dem ersten Spatenstich im Mai endlich das erste von drei Mehrfamilienhäusern im Rohbau steht und mit dem zweiten begonnen wurde. Im März 2020 sollen die ersten Bewohner einziehen können.

Wohnungsbau in Beucha nimmt einige Hürden

Das Vorhaben, obwohl überschaubar, wurde immerhin seit 2017 im Stadtrat Brandis und im Ortschaftsrat Beucha sowie bei der zweimaligen Auslegung des Bebauungsplanes diskutiert. Einig war man sich darin, dass vor allem junge Familien bezahlbaren Wohnraum suchten. Auf Kritik dagegen stieß die geplante Umsetzung, insbesondere die Dreigeschossigkeit. Sie passe nicht hierher, hieß es, Nachbarn fürchteten, für Bewohner der oberen Etage wie auf dem Präsentierteller zu sitzen.

Andreas Rautenberg (r.) und Planer Matthias Langer testen den Blick vom Balkon im ersten Obergeschoss.. Quelle: Ines Alekowa

Ursprüngliche Pläne werden überarbeitet

Rautenberg und sein Planer Matthias Langer vom Leipziger Architekturbüro Hoffman & Hofmann reagierten: „Jetzt wird nur zweigeschossig gebaut. Mit der Gebäudehöhe bleiben wir sogar unter der der Umgebungsbebauung. Aber“, betont Rautenberg, „weniger als die jetzt entstehenden 14 Eigentumswohnungen hätten es nicht werden dürfen, das hätte sich gegenüber den Kosten nicht mehr gerechnet.“ Einen weiteren Kompromiss machte er bei der Erschließung über die Viehweide statt über den Fasanenweg.

Beuchaer Grundstück ist eine Herausforderung

„Als ständig neue Gutachten gefordert wurden, war ich nahe dran, das Handtuch zu werfen“, bekennt er. In Folge derer musste er den Heizungskeller streichen, weil sich das Areal im Trinkwasserschutzgebiet befindet, und ein Haus hinter der Hochwasserschutzlinie, die andeutet, wie hoch der Parthe-Seitenarm aus den Erfahrungen von 2002 steigen könnte. 2000 Quadratmeter bleiben nun Grünland. Dafür konnte er den Behörden das Regenrückhaltebecken zugunsten einer Leitung zum Graben ausreden. „Der hohe Grundwasserspiegel hätte es aufgeschwemmt.“

Akzeptanz für Lückenbebauung ist da

Dabei ist das Grundstück an sich schon eine Herausforderung – 240 mal 25 Meter groß, ist es das sprichwörtliche Handtuch. „Wir haben eine ganze Weile rumgesponnen“, erinnert sich Langer. Die Varianten mit Reihen- und Einfamilienhäusern wurden verworfen. „Wir denken, die jetzige Lösung ist eine gute.“ Beim Tag der offenen Tür auf der Baustelle seien einige Nachbarn sogar auf ein Bier gekommen, freut sich Rautenberg. „Die Akzeptanz ist jetzt da“, sagt Langer, „auch wenn daraus sicher keine Freude wird, wenn man vorher auf eine grüne Wiese geschaut hat.“

Unmittelbar neben dem ersten Haus entsteht mit großformatigen Wandelementen bereits das zweite. Quelle: Ines Alekowa

Acht Wohnungen sind bereits verkauft

Die Wohnungen sind 102 bis 139 Quadratmeter groß. „Wir bieten keine Massenware“, betont Rautenberg, „und liegen mit einer ordentlichen Ausstattung, die den Eigentümern viel Spielraum lässt, trotzdem unter dem Hochpreissegment von Leipzig.“ Zum Paket gehören unter anderem eine Solaranlage auf dem Dach sowie 24 Anwohner- und vier Besucherstellplätze. Die Noch-Schotterpiste für Baufahrzeuge wird kleinen Grünflächen vor den Terrassen weichen. „Für den, der nicht Ackerbau und Viehzucht betreiben möchte“, scherzt Langer, „ist das eine schöne Anlage.“ Mit der Nachfrage ist Rautenberg zufrieden: „Acht Wohnungen sind bereits verkauft“, sagt er und ist stolz, dass er für die Vermarktung die LBS gewinnen konnte.

Nähe zum Albrechtshainer See ist Pluspunkt

Der Engelsdorfer hatte 1994 selbst seinen Lebensmittelpunkt nach Beucha verlegt, er wohnt nur zwei Ecken weiter, hier ist auch der Sitz seiner zwölf Mitarbeiter zählenden Firma. Erst jüngst erhielt er den Auftrag für die Neugestaltung der Kita-Fassade. „Ich denke, ich habe schon einiges bewegt“, sagt der Bauingenieur vor allem mit Blick auf Beucha.

Bereits 1995 baute er auf dem an die Viehweide unmittelbar anschließenden zwei Hektar großen Areal den Wohnpark am See. „Es ist eine schöne Gegend“, sagt er, „man kann mit dem Handtuch unterm Arm zum Albrechtshainer See laufen.“

Von Ines Alekowa