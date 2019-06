Muldental

„Wurzen hat Diesel im Blut“. Unter diesem Motto steht wieder das Truckertreffen in der Ringelnatzstadt, das über Pfingsten Brummifahrer aus ganz Deutschland mit ihrem PS-starken Trucks zusammenführt.

Nicht zu übersehen und zu überhören

Und wer davon noch nichts mitbekommen hat, ist spätestens am Samstagvormittag durch ein lautstarkes Hupen darauf aufmerksam gemacht worden. Denn bei einer Ausfahrt, die der Masse an Brummis wegen in mehreren Konvois stattfand, sind die Trucker nicht zu übersehen und dank Hubkonzert gleich gar nicht zu überhören gewesen, als sie auf der B107 von Wurzen über Trebsen nach Grimma und wieder zurückgefahren sind.

Truckerausfahrt zum Truckertreffen in Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Für den Nachmittag stehen mit Baumstammwerfen, Traktorreifendrehen, Tauziehen und andere lustige Truckerspiele für die großen Kinder an, während ein buntes Familienprogramm auch kleinere Kinder anlockt. Am Abend spielt die Band „Nine and the Bebopalulas“ bis in den frühen Morgen des Sonntags, der allmählich in einen Country-Tag übergehen wird.

Von Frank Schmidt