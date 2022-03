US-Konsul mit Kiew-Erfahrung besucht Wurzen

Wurzen

Es ist ein großer Moment für Max Ritter. Auf dem Wurzener Markt trifft er sich mit Ken Toko, dem Generalkonsul der USA. Auf die Unterredung mit dem prominenten Diplomaten musste der 17-jährige Gymnasiast lange warten. Umso glücklicher ist er, dass es nun endlich klappt.

Auch Konsul Toko ist froh, den Schüler sprechen zu können. Der Elftklässler hatte an Joe Biden geschrieben. Weil der Wurzener Gymnasiast derzeit über seiner Hausarbeit hockt, bat er den US-Präsidenten per Brief um Unterstützung. „Ich habe ihn gefragt, was er gegen die Waffengewalt im eigenen Land unternimmt“, sagt Max.

Treffpunkt Ringelnatzbrunnen: Gymnasiast Max Ritter im Gespräch mit dem Generalkonsul. Quelle: MTL-Picture

Es ist das selbstgewählte Thema seiner wissenschaftlichen Ausarbeitung. Insbesondere interessierten den jungen Mann die Waffengesetze, die von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden seien. Das urbane Kalifornien etwa habe im Vergleich zum eher ländlich geprägten Texas strengere Auflagen.

Zwei Besuche im Vorfeld geplatzt

„Das US-Konsulat in Leipzig war so gut und hat versprochen, den Brief zu übergeben“, erzählt Max. Zweimal waren er und der Konsul bereits verabredet. Doch der Ausflug seiner Schulklasse zum Konsulat war zuletzt genauso geplatzt wie ein Versuch des Diplomaten. Corona ließ grüßen.

Hinter den Fenstern der Diesterweg-Grundschule drücken sich die Kinder die Nasen platt. Alle wollen sie den riesigen Ami-Schlitten sehen. Als dann nur ein vergleichsweise kleiner Audi vorfährt, sind die Viertklässler fast ein bisschen enttäuscht. Umso stylischer finden sie die Bodyguards – mit Mann im Ohr.

Der Leipziger US-Generalkonsul Ken Toko besuchte die Stadt Wurzen. Dabei war die erste Station die Diesterweg-Grundschule, wo ihn die Mädchen und Jungen schon erwarteten. Quelle: Thomas Kube

Wenig später steht der Generalkonsul direkt vor ihnen. Was Tom, Saskia, Noel, Gabriel, Felix und all den anderen sofort auffällt: Der hohe Gast ist eher klein von Statur und könnte genauso gut aus Fernost kommen: „Das stimmt. Meine Eltern stammen aus Japan. Geboren aber wurde ich in New York City.“

Die Raupe Nimmersatt

„My name is Ken“, sagt Toko, ganz Kumpel. Die Kinder sitzen im Kreis und lauschen andächtig. Wenn die Buchmesse in Leipzig schon ausfällt, lesen zumindest wir Wurzener, sagt sich Beate Renker, Lehrerin der Vierten. Der Konsul hat die passende Geschichte dabei: „Die Raupe Nimmersatt“, in englischer Sprache.

Was die Raupe nicht alles futtert, ehe sie zum Schmetterling wird: Schokokuchen, Salami, Erdbeeren – ein Wunder, dass sie am Ende überhaupt fliegen kann. Die Gefräßige bohrt sich sogar durch die Buchseiten. Die Kinder dagegen löchern den Herrn Konsul: Ob er verheiratet sei und er Kinder habe, wollen sie wissen.

Da unten ist er: Die Grundschüler erwarten den Generalkonsul mit Spannung. Quelle: Thomas Kube

Seine Frau sei genauso alt wie er, 47. Er habe 13-jährige Zwillinge und zwei Söhne, der eine 16, der andere 17. Die Kinder besuchten schon Schulen in der ganzen Welt, eben genau dort, wo ihr Papa eingesetzt war: in Taiwan, Tokio, Washington. Von 2014 bis 2017 arbeitete er an der Kiewer Botschaft.

Vier Jahre in der Kiewer Botschaft

Kiew?! Ob ihn der Krieg in der Ukraine traurig mache, will der kleine Simon wissen. „Ich habe so viele Freunde und Kollegen da“, berichtet der Konsul. Und obwohl seine Vorfahren aus dem Land der aufgehenden Sonne kommen, trübt sich seine Miene schlagartig ein: „Es ist schrecklich, was dort passiert.“

Auf seiner nächsten Station in Wurzen, beim Netzwerk für Demokratische Kultur, wird er konkreter: „Es ist ein ungerechtfertigter, unnötiger Krieg gegen die Ukraine.“ Putin werde nicht gewinnen. Die Ukrainer verteidigten ihr Land bis zuletzt. Es sei wichtig, dass die USA und ihre Verbündeten den Druck auf den Aggressor beibehielten.

Die Diesterweg-Grundschule ist mit Friedenstauben geschmückt. Quelle: Thomas Kube

Er wisse, dass nicht wenige Menschen in Mitteldeutschland gute Kontakte zu Russland pflegten, holt Ken Toko aus. „Mancher kritisiert die USA und die Nato. Glauben Sie mir, Deutschland und Russland sollen gute Beziehungen haben, genauso wie wir Amerikaner uns normalerweise ein gutes Verhältnis mit Russland wünschen.“

Ken Toko: Es ist Putins Krieg

Es sei Putins Krieg, betont der Diplomat. Der weltweit wachsende Hass auf Russen bereite ihm jedoch große Sorgen. Er berichtet von einem russischen Restaurant in Amerika, dessen Betreiber diskriminiert werde. Was viele gar nicht wüssten: Der Besitzer sei Ukrainer.

Melanie Haller und Martina Glass führen den Gast durch die Vereinsräume am Domplatz. Im denkmalgeschützten Gebäude liefen seit 2019 umfangreiche Bauarbeiten. Für zwei Millionen Euro entstehe ein Tagungs- und Bildungshaus mit Seminarraum und Übernachtungsmöglichkeiten. Mitte 2023 soll alles fertig sein.

Melanie Haller (l.) und Martina Glass führen Ken Toko durch die Vereinsräume des Netzwerks für Demokratische Kultur. Quelle: Thomas Kube

Der Diplomat bietet dem Verein seine Unterstützung an: „Die Arbeit für Demokratie und gegen Rassismus ist wichtig – in den USA genauso wie in Deutschland.“ Für sein Engagement für Toleranz wurde der Wurzener Verein 2020 mit dem Preis der US-amerikanischen Obermayer-Stiftung ausgezeichnet.

Preisgekrönter Wurzener Verein

Die Projekte könnten als Vorbilder für andere deutsche Programme dienen – möglicherweise sogar für Bürgerrechtsgruppen in den USA, hatte Joel Obermayer bei der Preisverleihung gesagt. Eberhard Lüderitz, der im Beirat des Vereins sitzt, würdigt die jahrelange gute, auch inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Konsulat.

Eberhard Lüderitz, Geschäftsführer von WRC, mit US-Generalkonsul Ken Toko sowie dessen Mitarbeiterin Barbara Bein und WRC-Controller Michael Zimmer (v. li.) Quelle: privat

Lüderitz hat vor seinem Betrieb in Wurzen drei Fahnen hissen lassen: die deutsche, die sächsische und die US-Flagge. Das Werk mit 70 Beschäftigten und dem bombastischen Namen „World Resources Company“ sei ein amerikanisches Familienunternehmen, berichtet Lüderitz.

Als Geschäftsführer hat er seit 1999 fast alle US-Konsule begrüßen dürfen: „Es ist bereits schöne Tradition, dass sie unseren Betrieb besuchen.“ Abfälle und Rückstände von Produktionsfirmen würden in Wurzen zu Metallkonzentraten für die Hüttenindustrie verarbeitet. Das Meiste gehe in den Export.

Traditionsbesuch in Wurzen

Die gestiegenen Kosten machten ihm zu schaffen, informiert Lüderitz seinen Gast: „Mussten wir für den Überseetransport pro Container bislang 3000 Euro berappen, sind es jetzt schon bis zu 8000. Für Gas zahlen wir vier mal mehr als im Vorjahr. Das sind Mehrkosten von einer Million Euro.“

Ken Toko ist Generalkonsul der USA in Leipzig. Quelle: MTL-Picture

Er reise gern, sagt Ken Toko. Prompt nutzt er den Besuch in einer der ältesten und schönsten Städte Sachsens zum Abstecher in den Dom. Kreuzigungsgruppe, Chorgestühl, Jüngling mit Lesepult – er ist begeistert. Als er auch noch erfährt, dass die Kantorin eine Japanerin ist, hätte er beinahe gesagt: Isch binn ein Würzener.

Von Haig Latchinian