Wurzen

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war alles vorbei: Selbst der Einhub der drei neuen Bronzeglocken für die Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai am Freitagmittag lockte über zweihundert Zuschauer in die Dresdener Straße.

Pfarrer Wieckowski lässt die Glocken noch einmal erklingen

Mittels Schwerlastkran wurde das Trio mit einem Gesamtgewicht von 2,3 Tonnen in den 54 Meter hohen Turm des Gotteshauses gehievt. Zuvor ließ Pfarrer Alexander Wieckowski jede Glocke noch einmal per Hammerschlag erklingen – so wie zur Weihe am 29. Juni auf dem Marktplatz. Erstmals richtig zu hören sind sie dann allerdings zum Weltfriedenstag am 1. September – und zwar im Moll-Dreiklang e’-g’-h’, abgestimmt auf die beiden Domglocken mit den Tönen d’ und fis.

Zur Galerie Über 200 Zuschauer wohnten am Freitagmittag dem Glockeneinhub für die Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai bei. Im August wird der hölzerne Glockenstuhl errichtet.

„Im August errichtet die Zimmerei Jörg Müller aus Thalheim im Erzgebirge den hölzernen Glockstuhl“, teilte Wieckowski mit. Außerdem werden gerade die Klöppel sowie das Joch hergestellt.

Das neue Glockenjoch wird aus Eiche bestehen

Im Gegensatz zur früheren Tragachse der Glocken, welche aus Stahl bestand, verwendet die Fachleute jetzt Eiche. Das Holz, so Wieckowski, trage zur besseren Klangentfaltung bei. Ferner sei das Joch gebogen und nicht mehr gerade, sodass die Glocken besser schwingen können. Die Kosten für das aktuelle Vorhaben belaufen sich auf etwa 170 000 Euro. Für die entsprechenden Gelder sorgten die Landeskirche, ein Zuschuss der Stadt sowie jede Menge Spenden.

Von Kai-Uwe Brandt