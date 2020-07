Übergang an Bahnstrecke in Brandis eröffnet

Im Güterverkehr wird die Strecke von Beucha nach Trebsen südöstlich von Leipzig seit Übernahme des Betriebes durch die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) wieder regelmäßig genutzt. Doch die Region will mehr und sieht die Eisenbahnstrecke als umweltfreundliche und schnelle Anbindung des Muldentales an das deutsche Schienennetz. Wir haben die Bürgermeister von Brandis, Arno Jesse, und Trebsen, Stefan Müller, sowie den Geschäftsführer des Betreibers der Eisenbahnstrecke, Gerhard J. Curth, nach den Vorstellungen und Möglichkeiten befragt, welche die Strecke bieten kann.

Frage: Mit dem Pilotprojekt „ Muldental in Fahrt“ ist das Muldental einen großen Schritt in Richtung bessere Erschließung der Region mittels eines getakteten Busfahrplans gegangen. Was stellen sich die Bürgermeister der Kommunen an der Eisenbahnstrecke vor?

Müller: „ Muldental in Fahrt“ war und ist ein großer Erfolg für unsere gesamte Region. Wir merken die bessere Erreichbarkeit für unsere Bürgerinnen und Bürger, für viele Pendler, aber gerade auch im Tourismus an Tagesgästen, aber auch an den Übernachtungszahlen. Auch für die hier lebenden Menschen bieten sich seither viel bessere Bedingungen, das Auto stehen zu lassen und die jetzt in einem festen Takt fahrenden Busse zu nutzen. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und über die Eisenbahnstrecke den Anschluss an das deutsche Schienennetz verbessern.

Curth: Die DRE hat die Strecke seinerzeit genau für diesen Zweck vor der Stilllegung bewahrt und von der Deutschen Bahn übernommen. Nicht nur die Güterkunden entlang der Strecke sollten die Schiene als Transportweg nutzen können, sondern auch die Bewohner der Orte von Beucha bis Trebsen. Die Zeichen der Zeit stehen für die Eisenbahn – durch den Klimawandel, durch überfüllte Straßen, durch die größeren Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung heutzutage. Daher ist der Wunsch der Menschen hier, einen verlässlichen Schienenpersonennahverkehr bis nach Trebsen aufzubauen, mit Anschluss an die Linie des RB 110 von Leipzig nach Grimma, nur nachvollziehbar.

Frage: Im Raum Leipzig wurde seit Einführung der S-Bahn Mitteldeutschland ein Gebiet weit über die Grenzen der Metropolregion Halle/ Leipzig mit einem getakteten Fahrplan erschlossen. Wurde zu viel Wert auf die Größe gelegt als auf die Feinbedienung im ländlichen Raum?

Curth: Das Ziel war seinerzeit die Schaffung eines einheitlichen Verkehrsraums mit aufeinander abgestimmten Anschlüssen. Leider wurde dabei vor allem Wert auf eine hohe Auslastung des Leipziger City Tunnels gelegt, so dass das Geld für die Bestellung von Verkehren auf ländlichen Abschnitten fehlte. Um trotzdem Eisenbahnverkehre auf Strecken wie Beucha – Trebsen zu ermöglichen, hat der Deutsche Bahnkunden-Verband als Interessenvertretung von Unternehmen an der Schiene wie auch Fahrgästen im Personenverkehr das sogenannte „Schmiedeberger Modell“ als eine Möglichkeit entwickelt. Bus- und Eisenbahnverkehre sollen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden, wenn möglich unter einheitlicher Regie. Dies haben wir erfolgreich im Landkreis Wittenberg praktiziert. Das wäre für die Region auch hier eine große Chance, einen bezahlbaren SPNV zu bekommen.

Frage: Welche Rolle spielt der Güterverkehr an der Strecke, was bedeutet er für die regional ansässigen Unternehmen?

Jesse: Im Mittelpunkt steht für uns ganz sicher die Erweiterung des Angebots für den Personennahverkehr, so wie es mein Kollege aus Trebsen schon erläuterte. Deswegen ist uns ja auch die Anbindung von Beucha an das S-Bahnnetz so wichtig. Aber auch die Potentiale des Güterverkehrs sind für die wirtschaftliche Entwicklung der Region nicht zu unterschätzen. Wir sehen seit Jahren, dass die Gütertransporte verstärkt wieder auf die Schiene zurückgehen. Wir haben hier entlang der Strecke einige Unternehmen, die seit Jahren auf die Eisenbahn als Transportmittel setzen. Ein langfristiger Erhalt der Eisenbahn in unserer Region ist also auch ein Garant für wirtschaftliches Wachstum und den Erhalt von Jobs.

Curth: Dazu kommt, dass die Einnahmen aus den Güterverkehren auch Personenverkehre günstiger machen. Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen darf nur so viel Geld für die Trassen einnehmen, wie es zu deren Bewirtschaftung benötigt, zuzüglich eines marktüblichen Gewinns. Fahren also mehr Züge auf der Strecke, wird die einzelne Fahrt für alle günstiger.