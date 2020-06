Uhrmachermeister Siegfried Ehrhardt – ein letzter seiner Zunft

Wurzen

Als sich Siegfried Ehrhardt 1951 anschickte, in die Uhrmacher-Fußstapfen von Großvater und Vater zu treten, da hielt sich die Begeisterung des damals 13-Jährigen noch in Grenzen. Heute, mit 81, kommt der gebürtige Frohburger und zwischenzeitliche Wahl-Breisgauer von den Zeitmessern nicht mehr los. Nachdem der Uhrmachermeister im Frühjahr 2016 nach 27 Jahren seine Zelte in Baden-Württemberg abgebrochen hat und wieder nach Wurzen zurückgekehrt ist, beantragte er in seiner alten Heimat, in der er zwischen 1960 und 1986 als selbstständiger Uhrmacher tätig war, erneut den Gewerbeschein.

Ausreiseantrag wurde im Juli 1989 bewilligt

Auf dessen Basis bietet er den Wurzenern Dienstleistungen rund um die Uhr an. „Als ich 1951 meine Lehre im elterlichen Geschäft begonnen habe, da gab es für mich keine wirkliche Alternative zu diesem Beruf, heute bin ich ganz glücklich darüber, ihn erlernt und in ihm viele Jahre gearbeitet zu haben“, so Siegfried Ehrhardt, der sich der Reparatur von Quarz- und mechanischen Armband- sowie von Stand- und Wand-Uhren annimmt.

„Je älter sie sind, desto besser“, so der rüstige Senior, der Mitte der 80er-Jahre mit der Staatsmacht zusammenstieß, als Folge davon seinen Gewerbeschein verlor und schließlich einen Ausreiseantrag stellte, der im Juni 1989 bewilligt wurde. Im baden-württembergischen Crailsheim fand der damals 51-jährige Meister im Uhrmacherhandwerk und „staatlich anerkannte Lehrmeister“ eine Anstellung bei der Juwelier-Firma Druckemüller, später machte er sich in Emmendingen nahe Freiburg erneut selbstständig. „Meine in der DDR erworbenen Fähigkeiten, Uhrenteile aufgrund des allgemeinen Mangels an Ersatzteilen selbst anzufertigen, haben mir in meinem neuen Berufsleben nützliche Dienste erwiesen“, erinnert sich Ehrhardt, der heute dem Uhrmacherhandwerk nur noch aus Spaß an der Freude frönt. „Ich habe noch recht gute Augen und ruhige Hände und übe diese Tätigkeit nach wie vor mit Freude aus.“

Keine Illusionen zur Zukunft der Uhrmacher

Zumal der Druck weg ist. „Wenn das Wetter schön ist, dann lasse ich alles liegen und gehe mich im Garten meiner Tochter nützlich machen“, berichtet Ehrhardt, der der Familie wegen auch in seine alte Heimat zurückgekehrt ist. „Ich habe mich wieder gut in Wurzen eingelebt, wenngleich mir die schöne Landschaft rund um Freiburg und der nahe Schwarzwald ein wenig fehlen“, bekennt der Uhrmachermeister im Unruhestand, der diese seine Leidenschaft für die Zeitmesser nicht an seine Enkel hat weitergeben können. „Sie beschäftigen sich lieber mit ihrem Computer und Smartphone, haben aber in diesen Bereichen ihrem Opa einige Dinge beigebracht“, lacht Ehrhardt, der sich keinen Illusionen hinsichtlich der Zukunft seiner Zunft hingibt. „In Emmendingen hatte ich viele Kunden auch aus der benachbarten Schweiz, weil auch dort Uhrmacher schon ein rares Gut sind.“

