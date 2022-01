Bennewitz

Die Kriegsgefahr in seiner Heimat lässt ihn nicht ruhig schlafen: Andrej Stoppel ist besorgt – er, der in der Sowjetunion geboren wurde, ukrainischer Staatsbürger ist und für die meisten als Russe gilt. Dabei hat er deutsche Wurzeln. Vor knapp 20 Jahren kam er als Angehöriger von Spätaussiedlern in Sachsen an.

Nun ist er Wurzener, hat dort eine Wohnung und arbeitet seit zwölf Jahren im Nachbardorf Bennewitz. In der Leipziger Straße repariert er Schuhe. Seine Kunden kommen aus nah und fern. Alle loben ihn in den höchsten Tönen. Außerdem sei er „deutscher als die Einheimischen“, hört man die Leute oft sagen.

Fremd in der Heimat

Es heißt, Andrej Stoppel lebe noch jene sächsischen Tugenden, die mitunter manch Alteingesessener vermissen lasse: Fleiß, Disziplin, Bescheidenheit. Für Nachbarn nimmt er Pakete entgegen. Selbstlos hilft er bei Ladenbesitzern aus und trinke mit ihnen „Tschai“. Ach, das sei doch keine große Sache, winkt der 44-Jährige ab.

In seinem Element: Andrej Stoppel (44) weiß, wo der Schuh drückt. Quelle: Haig Latchinian

Er fühlt sich nur bedingt heimisch. Wie viele Spätaussiedler. In der alten Heimat galten sie als Deutsche, in der neuen Heimat gehen sie als Russen durch. Für Andrej Stoppel, der fast perfekt Deutsch spricht, kein Drama: „Russische und ukrainische Geschichte ist auch deutsche Geschichte – und umgekehrt.“

Aussicht auf eigenen Grund und Boden

Was viele nicht wüssten: Vor weit mehr als zwei Jahrhunderten holte Zarin Katharina die Große, selbst Deutsche, etliche christliche Europäer nach Russland. Die Not in deutschen Landen war groß. Die Bevölkerung litt unter Hunger. Und so schien die Aussicht auf die eigene Scholle verlockend. Viele folgten dem Aufruf.

Auch seine Vorfahren seien einst gekommen, sagt Andrej Stoppel. Die Geschichte der Deutschen in Russland sei wechselvoll. Anfangs waren sie gleichberechtigt und hoch geschätzt. In Kriegszeiten galten sie als innerer Feind, wurden umgesiedelt und unterdrückt. „Meine Oma Anna ließ sich nie beirren. Sie hatte russische Freunde und las die Bibel auf Deutsch.“

Aller Anfang war schwer

Geboren wurde Stoppel im Gebiet der russischen Stadt Tula. Mutter Nina, inzwischen gestorben, war Russin. Aufgewachsen ist Andrej in Charkow, Ukraine. Nach der Schule arbeitete er zunächst als Autoschlosser, ehe er eine Schuhmacherlehre durchlief. Ein ganzes Jahr reparierte er Schuhe in der Garage des Vaters.

Die Aussicht, mit seiner Frau Oksana und deren Angehörigen nach Deutschland übersiedeln zu dürfen, beflügelte ihn: „Über die Deutsche Welle hatte ich einen Radio-Sprachkurs gemacht, ich las Bücher und hörte Märchen.“ Als er im Durchgangslager Friedland ankam, habe er 1001 deutsche Wörter beherrscht.

Ankunft in der Gemeinschaftsunterkunft

1001? „Amen ist ja eigentlich lateinisch...“ , lächelt der Ukrainer. Das Wort habe er als Kind immer sagen müssen, wenn Babuschka ihre deutschen Gebete sprach. Von Friedland ging es im Juli 2003 zunächst nach Trebelshain. In einem zweistöckigen Gebäude wohnten die Stoppels mit zehn weiteren Familien.

Für jeden Spaß zu haben: Andrej Stoppel (44) an der Nähmaschine. Quelle: Haig Latchinian

Die Spätaussiedler kamen aus Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, der Ukraine und Russland. „Wir waren ein halbes Jahr in dem Dorf. Hatten uns gut verstanden, spielten Volleyball und trafen uns zum Sonntagsbier.“ Herbert Neidhardt sei Herbergsvater gewesen. „Mit ihm feierten wir im Speiseraum die Geburtstage und sangen Lieder, slawische wie deutsche.“

Lob für deutsche Vermittlung

Im russischen Fernsehen verfolge er täglich die Nachrichten. Die „kleinen Leute“, Russen wie Ukrainer, kämen gut miteinander aus. Da gebe es keine Feindschaften, betont Andrej. Zur großen Politik wolle er sich nicht äußern. Nur so viel: Die aktuelle Lage sei eine Katastrophe. Immerhin, noch werde auf Diplomatie gesetzt. Ausdrücklich lobt er die deutsche Vermittlung.

Der Vater zweier Kinder, Karina besucht das Gymnasium, Daniel geht in die Grundschule, hatte in Wurzen zunächst Koch gelernt. Anschließend arbeitete er als Küchenhilfe. In Bennewitz übernahm er die Schuhmacherei von Eberhard Klein, der damals in Rente ging. An den Freund erinnert im Schuhservice noch immer ein Foto.

Noch ohne deutschen Pass

Seine ganze Familie habe inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft, auch Vater Alexander, der erst 2015 ins Muldental kam. Er selbst sei ein Sonderfall, sagt Stoppel über sich. Weil er damals ohne den Vater einreiste, habe er noch immer keinen deutschen Pass. „Im Kriegsfall könnte ich in die ukrainische Armee eingezogen werden. Hoffen wir, dass die Vernunft siegt.“

Von Haig Latchinian