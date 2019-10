Umstrittene Entscheidung: Kreis Leipzig stellt Klimamanager ein

Landkreis Leipzig/Nerchau

Zum Zankapfel entwickelte sich auf der Kreistagssitzung am Mittwochabend im Bürgerzentrum Nerchau das Klimaschutzkonzept. Während andere Beschlüsse reihenweise im Schnelldurchlauf gefasst wurden, hakte es beim Thema Klimamanagement.

Graichen : „Wir müssen den nächsten Schritt tun“

Etliche Kreisräte taten sich schwer, der Argumentation der Kreisspitze zu folgen. Landrat Henry Graichen ( CDU) hatte die Notwendigkeit des Beschlusses unterstrichen. Bereits im Kreisentwicklungskonzept aus dem Jahr 2011 habe man sich zu dieser Herausforderung bekannt. Nachdem sich der Landkreis 2016 erfolgreich um eine Teilnahme am bundesweiten Klimaschutzprojekt „Landkreise in Führung“ bewarb, gelte es nun, den nächsten Schritt zu tun, so der Kreischef.

Ausgaben von 250.000 Euro für Planung

Dazu gehöre die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und die Einstellung eines Klimamanagers. Graichen erinnerte daran, dass Mitteldeutschland gemeinsam mit der Lausitz nach der Wende die Hauptlast getragen habe und hier durch Deindustrialisierung eine erhebliche Einsparung von CO2 erreicht worden sei. „Dennoch hat unsere Region noch viele strategische Potenziale, die es zu heben gilt“, so der Landrat. Als Beispiele nannte er unter anderem die Möglichkeit, Deponiegase zu veredeln oder Nahwärmenetze aufzubauen. Auch moderne Speichertechnologien wie die Wasserstoffnutzung wolle man voranbringen. Zur Abstimmung standen unterm Strich Ausgaben von rund 250 000 Euro, die der Kreistag abnicken sollte.

>> Lesen Sie auch:

Von wem der Landkreis beim Klimaschutz profitieren kann

„Wir brauchen kein weiteres Konzept auf Meta-Ebene, um zu wissen, was zu tun ist“, kritisierte Matthias Berger (UWV) die Vorlage. Sein Credo: „Konzept heißt nur Angst vor der Tat.“ Ins gleiche Horn stieß Bodo Walther, Fraktionschef der AfD: „Wir müssen an dieser Stelle die Konzept- und Beratungsindustrie nicht unnötig fördern.“ Zudem komme dies auch einer Entmündigung der beteiligten Kommunen gleich, für die das Konzept mit erstellt werden soll. Für das Thema legte sich wiederum Tommy Penk ( Bündnis 90/Die Grünen) ins Zeug: „Das Konzept ist ein Beitrag für den Strukturwandel und auch die regionale Wirtschaft.“

>> Lesen Sie auch:

Kreisstadt Borna entscheidet sich gegen Klimamanager

Graichen betonte abschließend, es gehe nicht darum, weiteres Papier zu beschreiben. „Wir wollen mit dem Konzept eine Verbindlichkeit erreichen und uns zu Steuerungsmöglichkeiten für mehr Klimaschutz verständigen.“ Am Ende reichte der Gegenwind aus den Reihen von AfD und UWV nicht, den Beschluss zu kippen. Bei 40 Ja, 26 Nein und vier Enthaltungen gab es grünes Licht, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Dieser soll bereits am 1. Dezember seine Arbeit aufnehmen. Beteiligt an dem Konzept werden neben dem Landkreis die Kommunen Bad Lausick, Colditz, Pegau, Böhlen, Großpösna, Frohburg, Rötha, Elstertrebnitz, Kitzscher, Geithain, Machern und Naunhof.

Von Simone Prenzel