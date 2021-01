Wurzen

Paketdiebe haben in Wurzen zugeschlagen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend versucht, die Fächer einer Packstation in Wurzen aufzuhebeln. Letztlich gelang ihnen die Öffnung von sieben Fächern, aus denen sie die Pakete entwendeten.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Summe des entstandenen Stehlschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen.

Von LVZ