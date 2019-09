Wurzen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in Wurzen. Den angaben zufolge brachen unbekannte Täter in der Nacht vom Sonntag zum Montag in das Vereinsheim des ATSV „Frisch auf Wurzen“ ein, verschafften sich gewaltsam Zugang zu mehreren Räumen, den Spielerkabinen und zu einem Büro. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Dadurch entstand dem Verein ein Sachschaden in Höhe von rund. 2.000 Euro.

Ob etwas entwendet wurde, ist gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

Von LVZ