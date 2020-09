Unbekannte entwendet Vereinsbusse des ATSV Wurzen

Wurzen

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Räume des ATSV Frisch Auf Wurzen in der Heinrich-Heine-Straße eingestiegen und haben einen Laptop aus der Schiedsrichterkabine sowie die Ersatzzündschlüssel der beiden Vereinsbusse aus dem Stahlschrank entwendet. Danach suchten sie mit den Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz standen, das Weite. Den Diebstahl entdeckte am Morgen der ATSV-Platzwart Heiko Wetzig und meldete den Vorfall der Polizei. Zugleich startete die Gemeinschaft einen Aufruf bei Facebook.

Verein | Wie ihr seht, seht ihr NIX Als ATSV-Platzwart Heiko Wetzig am heutigen Morgen seinen Dienst antrat, war eine... Gepostet von ATSV Frisch Auf Wurzen e.V. am Montag, 21. September 2020

Dort meldete sich wenig später ein Augenzeuge, der die Ford-Transporter gegen 5.30 Uhr in der Wurzener Hirschbergstraße gesehen haben will. Von hier aus entfernten sich die Wagen über die Dresdener Straße und verschwanden hinter der Lidl-Filiale. Wie der Verein auf Nachfrage mitteilte, wurde beide Fahrzeuge am frühen Nachmittag wieder aufgefunden. Sie wurde auf dem obersten Decke des Parkhauses in der Franz-Mehring-Straße entdeckt und kriminaltechnisch untersucht. Offensichtliche Schäden wiesen die Vereinsbusse nicht auf.

Dank eines Facebook-Aufrufes meldet sich ein Augenzeuge, der gesehen hatte, wie die Fahrzeuge hinter der Wurzener Lidl-Filiale abbogen. Hier wurden die Vereinsbusse dann auch gefunden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

