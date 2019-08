Wurzen

Eine Frau teilte der Polizei in Leipzig am Montagabend mit, dass Unbekannte in Wurzen mehrere gelbe Müllsäcke, die auf einem Fußweg abgestellt waren, abgefackelt haben. Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Wurzen begaben sich umgehend zum Brandort.

Hier hatte bereits ein 41-jähriger Mann versucht, das Feuer einzudämmen. Die Kameraden konnten anschließend den Brand komplett löschen, sodass die Flammen nicht auf andere Gegenstände oder Objekte übergriffen. Bei den ersten Befragungen ergab sich noch der Hinweis, dass etwa 300 Meter weiter, in der Friedrich-Engels-Straße, ein Wahlplakat durch einen Unbekannten angebrannt wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 zu ,melden, Telefonnummer: 03437 708925 100.

Von LVZ/gap