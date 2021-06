Unbekannte stehlen Auto in Brandis

Brandis

In Brandis haben unbekannte Autodiebe zugeschlagen. Laut der Polizeidirektion Leipzig trieben sie zwischen Mittwochnachmittag um 15 Uhr und Donnerstagmorgen um 5.45 Uhr in der Straße am Waldwinkel ihr Unwesen. Dort entwendeten die Täter einen verschlossenen Transporter vom Typ Mercedes-Benz Sprinter mit dem Kennzeichen F-DB 5213. Der Zeitwert des Transporters wurde mit etwa 20 000 Euro angegeben.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ/tnh