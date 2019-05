Neukieritzsch

Unbekannte schraubten in der Nacht zum Donnerstag in Lippendorf Schellen von einem Bauzaun einer örtlichen Firma auf und drangen in das Gelände ein. Dort brachen sie gewaltsam einen Baucontainer auf, durchwühlten diesen und versuchten, einen weiteren Baucontainer aufzubrechen.

Tausende Euro Schaden in Lippendorf

Entwendet wurde eine schwarze Werkzeugkiste mit verschiedenen Elektrowerkzeugen. Dieses Werkzeug luden sie auf ein orangefarbenes Multicar mit dem amtlichen Kennzeichen DD-D-1637 und fuhren damit in unbekannte Richtung davon. Der Wert der Beute liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Von lvz/kast