Wurzen

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Sonnabend und Sonntag in ein Wurzener Bürogebäude an der Albin-Schöne-Straße ein

Dort durchsucht sie die Räume und entwendeten eine Kamera. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Grimma ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von lvz