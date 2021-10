Wurzen

Am Samstagmorgen haben Unbekannte gegen 5.45 Uhr eine Papiermülltonne in der Hermann-Ilgen-Straße in Wurzen angezündet. Laut Polizei ist der genaue Tathergang noch unklar. Die Tonne stand genau am Gebäude des Bahnhofs Wurzen. Die Tonne sowie Teile der Fassade wurden beschädigt. Der Sachschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar. Die Kriminalaußenstelle in Grimma hat die Ermittlungen zur Brandstiftung aufgenommen.

Von lvz