Unbekannter Mann spricht Kinder an – Polizei bittet um Hinweise im Landkreis Leipzig

Brandis/ Borsdorf

Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen mehrere Fälle bekannt, bei denen ein unbekannter Mann im Landkreis Leipzig Kinder angesprochen haben soll. Die Vorfälle ereigneten sich am 13. Januar in Brandis sowie am 15. Januar in Borsdorf. In allen Fällen soll ein Mann im mittleren oder gehobenen Alter versucht haben, Kinder unter einem Vorwand zu seinem mitgeführten, dunklen Pkw zu locken.

Hinweisgeber sollen sich an die Kriminalpolizei wenden

Die Kriminalpolizei hat zu diesen Fällen Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat Hinweise zu ähnlichen Fällen oder kann genauere Angaben zu dem Unbekannten und seinem Auto machen? Zeugen sollen sich an die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, in Leipzig wenden oder unter der Nummer (0341) 966 4 6666 anrufen.

Die Polizei bittet zudem darum, Kinder zu sensibilisieren und vor potentiellen Gefahren zu warnen.

Von lvz