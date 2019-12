Machern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelte ein Unbekannter gewaltsam einen Geldautomaten auf. An das Geld kam er allerdings nicht heran.

Der Täter betrat den Vorraum der Bankfiliale und versuchte dort gewaltsam an das Geld heranzukommen. Er hebelte den Geldautomaten auf und beschädigte den Transportmechanismus für die Bargeldausgabe.

Ohne etwas gestohlen zu haben verließ der Täter das Gebäude in unbekannter Richtung. Die Höhe des Schadens ist noch nicht klar. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang mit der gleichen Begehungsweise am 2. Dezember in Wurzen besteht.

Von LVZ/nag