Brandis

Einen besonders schweren Fall von Politikverdrossenheit beobachtete am späten Mittwochabend ein Zeuge auf einer Grünfläche in Brandis. Ein unbekannter Mann mit kurzen, hellen Haaren stand gegen 21:45 Uhr vor einem großen Wahlaufsteller in der Nähe der Beuchauer Straße und riss das Plakat herunter. Anschließend kletterte er ein Geländer hoch und entfernte weitere Wahlplakate verschiedener Parteien von einer Laterne.

Der etwa 30-jährige Verdächtige stieg auf sein Fahrrad und fuhr Richtung Tankstelle auf der Beuchaer Straße entlang, wo er weitere Wahlwerbung entdeckte. Auch hier riss er die Plakate von zwei weiteren Wahlaufstellern und flüchtete daraufhin unerkannt in einen Park.

Von Tilman Kortenhaus