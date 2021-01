Grimma

Am frühen Sonntagabend mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf der A14 ausrücken. Gegen 16.45 Uhr hat der Fahrer eines Peugeot mit Merseburger Kennzeichen auf nasser Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Grimma und Klinga die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam in Richtung Leipzig fahrend, nach rechts von der Fahrbahn ab.

Peugeot demoliert große Entferungstafel

Dabei rasierte er buchstäblich eine von zwei tragenden Stahlrohrständern ab, mit der eine etwa acht Quadratmeter große Entfernungstafel als Verkehrsleitschild getragen wurde. In Folge dessen hatte sich das Fahrzeug überschlagen und kam es auf der rechten Fahrzeugseite, jedoch entgegen seiner ursprünglichen Fahrrichtung liegend, zwischen Fahrbahn und Feld zum Stillstand.

Diese Entfernungstafel musste von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma mit Hilfe der Drehleiter erst gesichert und dann demontiert werden. Quelle: Feuerwehr Grimma

Fahrer augenscheinlich unverletzt, aber benommen

Dem allein im Auto befindlichen Fahrer gelang es, sich aus eigener Kraft aus dem Wrack zu befreien. Augenscheinlich, so schilderten die Einsatzkräfte vor Ort die Situation, blieb der Mitte 30-Jährige unverletzt, sei aber sichtlich benommen gewesen. Deshalb wurde er vom Rettungsdienst in notärztlich Obhut genommen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache, die zu ermitteln Sache der Polizei sein wird, war vor Ort noch nichts Klärendes zur erfahren.

Drehleiter wird zur Montageplattform

Ungewöhnlich gestaltete sich der Einsatz deshalb, weil durch die demolierte Entfernungstafel Gefahr in Verzug bestand, denn dies wurde nur noch von einem der zwei Stahlrohständer gehalten und drohte abzustürzen. Um der gefährlichen Situation gerecht zu werden, respektive die gröbsten Unfallschäden zu beseitigen wurde aus Grimma auch noch die Drehleiter angefordert. Diese diente dann den Einsatzkräften als sichere Montageplattform. Zudem eilten Mitarbeiter der Straßenmeisterei herbei, die zwecks technischer Hilfeleistung von der Polizei informiert wurden.

Nur mit einer Drehleiter konnte die gröbsten Unfallschäden auf der A14 zwischen Grimma und Klinge beseitigt werden. Quelle: Feuerwehr Grimma

Der Unfall sowie die Aufräumarbeiten hatten auf den relativ schwachen Fahrzeugverkehr auf der A14 keine nennenswerten Auswirkung, da er auf der Überholspur am Blaulichtgeschehen vorbei geführt werden konnte.

