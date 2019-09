Thallwitz

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Straße zwischen Thallwitz und Kollau zu einem Unfall gekommen, bei dem der Fahrer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Mazda kommt von Fahrbahn ab

Das Fahrzeug, ein Pkw Mazda, ist gegen 14.45 Uhr aus Kollau kommend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ins Gebüsch des Straßengrabens gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort war das Fahrzeug am Unfall allein beteiligt.

Nachdem der Mazda von der Fahrbahn abgekommen war, hat es ich buchstäblich in die Büsche geschlagen. Quelle: Frank Schmidt

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Thallwitz und Böhlitz waren im Einsatz, um den Mitarbeitern vom Rettungsdienst technische Hilfe zu leisten. Die Unfallursache ist unklar und wird von der Polizei ermittelte. Für die Zeit des Blaulichteinsatzes wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt.

Von Frank Schmidt