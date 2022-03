Unfall auf B6 bei Machern: Vier Kinder bei Zusammenstoß verletzt

Machern

Zu einem schweren Unfall kam es am späten Freitagabend auf der B6 bei Machern am Abzweig nach Gerichshain. Wie die Polizei mitteilte, war ein VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Wurzen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Kleintransporter aus Gerichshain kommend die Straße. Als der Fahrer des Transporter nach links in Richtung Leipzig abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen. Der VW kam erst im Straßengraben zum Stehen. Im Auto wurden mehrere Airbags ausgelöst.

Im Auto saßen zum Zeitpunkt des Unfalls der Fahrer sowie vier Kinder. Alle Insassen kamen verletzt in ein Krankenhaus, mindestens ein Kind erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Beide Autos mussten mit erheblichen Sachschaden abgeschleppt werden. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf und beseitigte Fahrzeugteile von der Straße. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig hat die Ermittlungen zu dem schweren Unfall aufgenommen. Die B6 blieb am Abzweig nach Gerichshain mehr als anderthalb Stunden gesperrt.

