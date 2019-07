Grimma

Auf der S38 zwischen Grimma und Mutzschen sind am Abzweig Ragewitz zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ist ein VW aus Richtung Grimma kommend auf der Hauptstraße unterwegs gewesen, als ein Ford aus Ragewitz kommend beim Auffahren auf die Hauptstraße mit dem VW kollidierte. Dieser fuhr im Zuge eines Ausweichmanövers nach links in den Straßengraben, wo er unfreiwillig im Rapsfeld „geparkt“ wurde.

Dieser VW wurde nach einer Kollision mit einem Ford unfreiwillig im Rapsfeld "geparkt" Quelle: Frank Schmidt

Möglicherweise, so ein Polizeibeamter vor Ort, könnte die tief stehende Sonne den Ford-Fahrer geblendet haben, was jedoch näher zu untersuchen sei. Die Freiwillige Feuerwehr aus Grimma rückte zur technischen Hilfeleistung aus. Der Crash hatte keine nennenswerten Folgen auf den Verkehr, der am Unfallort vorbei geführt werden konnte.

Von Frank Schmidt