Wurzen

Am Montagnachmittag informierte ein Hinweisgeber die Polizei über eine ungewöhnliche Begegnung an der Verbindungsstraße zwischen Eilenburg und Wurzen. In der Ortslage Nemt bemerkte der Mann einen weißen Renault-Transporter am Feldrand.

Verdächtiger durchsucht Innenraum des Transporters

Der Mann hielt an und konnte erkennen, dass das Fahrzeug einen Unfall gehabt hat. Besonders auffällig verhielt sich eine Person in dem Transporter, die den Innenraum durchsuchte. Der junge Mann im Inneren des Fahrzeugs gab an, dass es sich um seinen Transporter handelt, zeigte den PKW-Schlüssel vor und lehnte jede Hilfe ab.

Fahrzeug wurde zuvor in Eilenburg gestohlen

Misstrauisch geworden durch Aussehen und Verhalten des Mannes, rief der Hinweisgeber die Polizei und fuhr anschließend weiter. Als die Streifenbeamten vor Ort eintrafen, überprüften sie das Unfallfahrzeug. Der Transporter war wenige Stunden zuvor in Eilenburg als gestohlen gemeldet worden.

Zeugenaussagen überführen den Mann

Der junge Mann, der durch den Hinweisgeber im Fahrzeug gesehen wurde, befand sich nicht mehr am Unfallort. Die Beamten konnten aber on der näheren Umgebung einen polizeibekannten 17-Jährigen feststellen. Der erklärte, dass er zwar gerade von der Unfallstelle komme, den Unfall aber nicht verursacht habe. Den Fahrzeugschlüssel des Transporters händigte er den Beamten aus.

Im Laufe der Ermittlungen konnten weitere Zeugen ausfindig gemacht werden, die den jungen Mann am Steuer des Unfallfahrzeugs gesehen hatten. Zum Unfallzeitpunkt stand er nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von lvz/thl