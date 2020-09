Borsdorf

Am Mittwoch ist es in Borsdorf zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin gekommen. Dabei war der 62-jährige Fahrer eines VW auf der Beuchaer Straße unterwegs und wollte nach links auf die Hirschfelderstraße einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, beachtete er dabei vermutlich die Vorfahrt einer 69-jährigen Radfahrerin nicht und erfasste sie. Sie Frau verletzte sich beim Sturz schwer und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro, gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Am Unfallschauplatz kam es außerdem zu einer Ordnungswidrigkeit, als ein 30 Jahre alter Autofahrer die gesperrte Unfallstelle befahren wollte und dabei die Anhaltezeichen eines Polizisten missachtete.

Von lvz