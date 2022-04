Machern

Die Freude über die 36 neuen Kita-Plätze in Machern ist nicht ungetrübt. Eltern haben auf der jüngsten Ratssitzung am Montagabend auf eine Gefahrenquelle hingewiesen, die ihrer Meinung nach in der neuen Kita-Außenstelle besteht. „In der Vorschule, die unter dem Dach der Grundschule entstanden ist, häufen sich die Unfälle“, machte eine besorgte Mutti im Rahmen der Fragestunde aufmerksam. „Gerade heute hat es einen Unfall gegeben“, berichtete die Machernerin. Ein Mädchen sei ausgerutscht und habe am Kinn genäht werden müssen. Laut Auskunft der Erzieher seien die Fußböden zu glatt und es fehle noch eine Versiegelung.

Macherner Bürgermeister bestätigt einen Unfall

Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) erklärte dazu auf LVZ-Nachfrage. „Dass es bereits gehäuft zu Unfällen gekommen ist, kann ich nicht bestätigen.“ Ein Unfall sei dem Rathaus bekannt und dieser sei auch aktenkundig. Dabei handele es sich um den am Montag in der Ratssitzung geschilderten Fall einer Platzwunde.

Für Fußböden gelten strenge Vorgaben

„Ich gehe fest davon aus, dass mit den Böden alles in Ordnung ist“, fügte der Gemeindechef hinzu. „Anfangs machte es den Eindruck, dass der Boden etwas rutschig ist. Aber das hat sich inzwischen gegeben“, so Frosch weiter. Für den Untergrund wie für alle anderen Bereiche der neuen Kita-Außenstelle würden strenge Vorschriften gelten, die die Kommune selbstverständlich eingehalten habe. Bevor die neuen Vorschul-Räume im Februar in Betrieb gingen, habe es eine Abnahme durch das zuständige Landesjugendamt gegeben.

Der Bürgermeister wurde auf Grund des Vorfalls am Montag dennoch tätig: „Wir nehmen die Sorge der Eltern zum Anlass, die Qualität der Fußböden noch einmal durch das Ingenieurbüro überprüfen zu lassen.“

Die Kindertagesstätte im Gebäude der Grundschule Machern ist über die erneuerte Treppe auf der Nordseite zugänglich. Quelle: Thomas Kube

Von Simone Prenzel