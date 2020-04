Autofahrer verursacht in Grimma Unfall und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Grimma

Am Dienstag hat in Grimma ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen Kleintransporter handeln, der kurz nach sieben Uhr im morgendlichen Berufsverkehr von der Wurzener Straße kommend in die Wiesenstraße einbog und etwa 100 Meter weiter nach rechts von der Fahrbahn abkam, was zur Kollision mit einer Straßenlaterne führte.

Straßenlaterne wird stark beschädigt

Dabei wurde der Lampenständer stark beschädigt und in Schieflage gebracht. Das wiederum rief die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan, die mithilfe der Drehleiter den Lampenkörper demontierte und sicherte. Aber auch das Verursacherfahrzeug muss nach Ansicht von Stadtelektriker Ingolf Hedtke einen nicht unerheblichen Schaden im Frontbereich erlitten haben, das es sich um einen relativ massiven Lampenständer handeln würde.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr demontieren und sichern den Lampenkörper der bei einem Unfall beschädigten Straßenlaterne. Quelle: Frank Schmidt

Dem ersten Vernehmen nach hätten Anwohner zwar den Aufprall wahrgenommen, jedoch nicht sofort eruieren können, in welchem Zusammenhang die Geräusche standen. Da die Polizei vor Ort einige Fahrzeugteile sicherstellte, geht sie davon aus feststellen zu können, welchen Fahrzeugmodellen diese zuzuordnen seien. Und damit sind dann auch die Ermittlungen zum Unfall mit Fahrerflucht angelaufen.

Schaden beträgt Tausende Euro

Der Schaden alleine an der Straßenlaterne wird vom Stadtelektriker auf etwa 3 500 Euro beziffert. Die Wiesenstraße musste vorübergehend für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Von Frank Schmidt