Unfall mit Harley-Davidson in Machern – zwei Motorradfahrer verletzt

Machern

Zusammenstoß zweier Motorradfahrer in Machern. Gegen 17.45 Uhr ist in der Ecke Püchauer Straße/ Alfred-Frank-Weg ein Wendemanöver eines Harley-Davidson- Fahrers schief gegangen. Der Mann fuhr laut Polizei Leipzig auf der Kreisstraße 8367 in nordöstliche Richtung. Als er an der Einmündung zum Leonhard-Frank-Weg wenden wollte und den Blinker betätigte, beabsichtigte ein dahinter befindlicher Motorradfahrer (56) an dem 58-Jährigen rechts vorbeizufahren. In diesem Moment fuhr der Harley-Davidson-Fahrer wieder nach rechts, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Motorradfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von lvz