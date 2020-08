Unfall mit Todesfolge bei Wurzen: Geldstrafe für LKW-Fahrer

Machern/Grimma

Der Unfall ist mehr als zweieinhalb Jahre her, lastet jedoch schwer auf den Schultern von Andreas R. Der Berufskraftfahrer ist am Morgen des 3. Januar 2017 gegen 10 Uhr mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 107 aus Richtung Eilenburg kommend nach Wurzen/Altenbach unterwegs. Da sieht er plötzlich rechts zwischen Bäumen einen auf der Püchauer Straße aus Richtung Machern nahenden roten Kleinwagen Peugeot 207.

LKW war zu schnell

Sein Problem zu diesem Zeitpunkt: Er ist nicht mit den für sein Fahrzeug zulässigen maximal 60 Km/h und auch nicht mit den auf diesem Streckenabschnitt vorgeschriebenen 70 unterwegs, sondern mit über 80. Dieses Problem wächst, als Andreas R. realisiert, dass der Peugeot keine Anstalten macht, ihm die Vorfahrt zu gewähren, sondern vielmehr ansetzt, links auf die Bundesstraße abzubiegen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Kleinwagen wird in Straßengraben geschleudert – Fahrerin stirbt

Der damals 26-jährige Berufskraftfahrer, so werden später die Gutachter nachweisen, geht zunächst vom Gas und leitet bei 69 Km/h eine Vollbremsung ein. Nach einem erfolglosen Versuch, das Gespann noch nach rechts an dem Kleinwagen vorbeizuziehen, rammt er dessen linke Seite mit einer Geschwindigkeit von rund 53 km/h. Der Peugeot dreht sich und landet im Straßengraben. Die Fahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle an den Folgen eines Schädelbasisbruches, wie Jan Dreßler, Professor der Rechtsmedizin am Leipziger Uni-Klinikum, im Rahmen der Verhandlung am Grimmaer Amtsgericht ausführte.

Staatsanwalt erhebt Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Der Unfall-Verursacher, dem von der Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung zur Last gelegt wird, bekannte sich in der Verhandlung dazu, zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Er betonte, er habe alles in seiner Macht stehende versucht, um den Aufprall zu verhindern, und das Geschehene tue ihm unendlich leid. Auch habe er Kontakt zur Tochter der tödlich Verunglückten aufgenommen und sich für rund eineinhalb Jahre in psychologische Behandlung begeben. „Zudem hat sich der Unfall massiv auf meinen Beruf ausgewirkt, ich habe nach dem Unfall an Stellen gebremst, an denen ich zuvor nie gebremst hätte“, berichtet Andreas R. Die Belastung sei schließlich sei groß geworden, dass er den Entschluss zur Aufgabe seines Berufes gefasst habe. „Geholfen hat mir in dem Prozess der Verarbeitung, dass die Tochter mir keine Vorwürfe gemacht, sondern den Unfall als Schicksalsfügung angesehen hat. Sie sagte mir, wenn sie an jenem Morgen ein paar Sekunden länger mit ihrer Mutter telefoniert hätte, wäre der Unfall womöglich nicht passiert.“

Gutachter bescheinigt unübersichtliche Straßenverhältnisse

Er passierte, weil die Unfalltote die Vorfahrt missachtete und Andreas R. viel zu schnell unterwegs war. An einer Stelle der B 107, die Unfall-Gutachter Hans-Joachim Geier zufolge ihre Tücken hat. „Von der Kreisstraße kommend lässt sich die Bundesstraße nach rechts nur schwer einsehen. Die Vermutung liegt nah, dass die Peugeot-Fahrerin sich zu sehr auf diese Seite konzentriert und zugleich die Geschwindigkeit des von links nahenden Lkws unterschätzt hat.“ Wäre dieser in dieser konkreten Situation mit den zulässigen 60 km/h unterwegs gewesen, hätte das Unfallopfer den Abbiegevorgang mit hoher Wahrscheinlichkeit abschließen können. „Herr R., Sie haben vom Zeitpunkt der Erkenntnis an, dass es zum Unfall kommen könnte, alles richtig gemacht, ihr Problem war ihre überhöhte Geschwindigkeit“, fasste Richter Götz-Karsten Weimann den Unfallhergang zusammen.

Nach Abwägung der persönlichen Lebensumstände des Unfallverursachers (getrennt lebend mit kleiner Tochter, anstehende Arbeitslosigkeit) verhängte Oberstaatsanwalt Roman Georg eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro, womit Richter Weimann das Verfahren vorläufig einstellte. „Mit ihrer Mitverantwortung für diesen schweren Unfall werden sie aber weiter leben müssen“, gab Weimann dem Unfallverursacher mit auf den Weg, dessen Wunsch es war, seine Strafzahlung einem wohltätigen Zweck zukommen zu lassen.

Von Roger Dietze