Grimma

Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde in Grimma ein 60-jähriger Mann von einem herabgestürzten Ast am Kopf schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die 56-jährige Begleiterin des Opfers erlitt einen Schock und wurde ebenfalls notärztlich betreut. Zu dem Unglück ist es auf dem Colditzer Weg unterhalb der Gattersburg zwischen Roßplatz und Hängebrücke gekommen. Das Paar hatte sich dem Vernehmen nach kurz zuvor am Brückenhäuschen der Hängebrücke eine Erfrischung geholt und nutzte zum Verzehr und Verweilen eine nahe gelegene Sitzbank, die gerade von einer Familie mit Kindern frei geworden war.

Unglück vor den Augen von Passanten

Kurz darauf geschah vor den Augen von Passanten das unfassbare Unglück, dessen Ursache ermittelt wird. Durch den relativ starken Ast mit viel Laub wurde auch eine Straßenbeleuchtung neben der Sitzbank demoliert. Außer Rettungsdienst und Polizei kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma zur Hilfe, um herabgefallenes Geäst vom Weg zu befreien, der kurzzeitig gesperrt werden musste. Da zudem in diesem Bereich akute Gefahr im Verzug bestand, wurde mithilfe der Drehleiter nach weiteren Bedrohungen durch loses Gehölz an der steilen mit Sträuchern und mit Bäumen bewachsenen Felswand geschaut und entsprechend gehandelt.

Von Frank Schmidt