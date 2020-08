Uni-Studenten entwickeln Visionen für die Zukunft Wurzens

Wurzen

Wenn Visionen wahr werden, könnte bereits 2022 die aufgesetzte Fassade des Kulturhauses Schweizergarten fallen, um die historische Gebäudeansicht wieder freizulegen. Außerdem lockt der Wochenmarkt in Wurzen dann auch mit regionalen Produkten sowie dem einen oder anderen Volksfest-Event. Frischer Wind zieht ferner in der Innen- und Ostvorstadt ein, denn junge Leute kaufen alte Häuser. Und nicht zuletzt reifen zur gleichen Zeit die Pläne eines grünen Ringelnatz-Erlebnispfades, der 2030 Hauptweg für die Bundesgartenschau an der Mulde sein soll.

Plakatschau im Foyer des Kulturhauses Schweizergarten

Mit diesen Ideen und Impulsen öffneten jetzt Studenten der Universität Leipzig den Blick in die Zukunft und zwar auf Wunsch der Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land (SiW). Vereinsvorstand Marcel Buchta und Victoria Lehmann stellten seinerzeit den Kontakt zum Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft her. Hintergrund, so Lehmann, seien die aktuellen Herausforderungen für Klein- und Mittelstädte gewesen sowie der Wunsch, Wissenschaft und Praxis miteinander zu verbinden.

Die Uni Leipzig sagte zu und übertrug die Aufgabe an die Studenten der Wirtschaftswissenschaften und der Geografie. Das erste Treffen fand Ende Januar in Wurzen statt. Dabei einigten sich beide Seiten auf die Schwerpunkte der Arbeit. Letztlich kristallisierten sich die Themen Identität, Handel, Arbeit, Wohnen, Stadtgrün sowie Kultur heraus. Vor allem ging es darum, mögliche Leitbilder von Zukunftsstrategien für Wurzen in den Jahren 2022, 2030 und 2050 zu entwickeln.

Ein Ort der Begegnung: Zu den Arbeiten gehörte auch das Kulturhaus Schweizergarten. Hier schlugen die Autoren übrigens das Freilegen der historischen Fassade vor, die Aktivierung des Gastronomiebereiches und einen Biergarten im Innenhof. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wie den Autoren das gelang und welche Denkanstöße aus ihrer Sicht eine Rolle spielen sollten, präsentierten sie unter dem Motto „Überall ist Wunderland“ vor Publikum im großen Saal und per Plakatschau im Foyer des Schweizergartens. „Ich bin gespannt auf die Ergebnisse“, gab SiW-Vereinsvorsitzender Eberhard Lüderitz das Startsignal und zeigte sich hernach überrascht von den Vorschlägen – wie übrigens viele der Gäste.

Von der Ideenschmiede bis zum Hochschulstandort

Zum Beispiel offerierte die Gruppe Handel den Gedanken einer Ideenschmiede Innenstadt, bestehend aus einer Innovationsbibliothek, die den Zugang zu neuen Technologien ermöglicht, einem Wenceslaibüro, welches versucht, verwaiste Läden zu revitalisieren, und eines aktiven Leerstandmanagements. Daraus könnte 2030 immerhin ein Innovationszentrum Wurzen erwachsen und 2050 vielleicht sogar ein Hochschulstandort im ländlichen Raum.

Handy-App als digitale Plattform

Die Entwicklung einer Handy-App als digitale Werbeplattform, das feste Verankern des Stadtmarketings in der Kommunalverwaltung sowie ein Politik-Festival „Wunderland“ empfahl die Gruppe Identität, um die Wahrnehmung Wurzens nach innen und außen positiv zu befördern.

Den Schlusspunkt der Präsentation setzte eine Diskussionsrunde und die Ankündigung Buchtas, das Fazit der Arbeiten nicht nur online zu veröffentlichen. So werden die Plakate ab nächster Woche für jedermann im Stadthaus Wurzen zu sehen sein.

Öffnungszeiten im Stadthaus: Mo und Fr von 9 bis 12 Uhr, Di von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Mi geschlossen, Do von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr

Von Kai-Uwe Brandt