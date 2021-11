Unmut im Landkreis Leipzig: „2G-Regel ist für uns gefühlt ein Lockdown“

Landkreis Leipzig

Als Reaktion auf das aktuelle Infektionsgeschehen hat die Landesregierung in der vergangenen Woche eine neue Corona-Schutz-Verordnung beschlossen. Darin wurde festgehalten, dass beim Eintreten der Vorwarnstufe die 3G-Regel in bestimmten Einrichtungen nicht mehr ausreicht.

Demnach müssen seit dem 8. November in der Innengastronomie, bei Feiern in Innenräumen sowie bei Clubs und Bars sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen 2G-Regeln – geimpft beziehungsweise genesen – eingehalten werden. Dabei bleiben unter 16-Jährige und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, von der Regel ausgenommen. Doch wie kommt die neue Verordnung bei den Betreibenden an?

Der Gastronom: „Das ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“

Ronny Wedekind betreibt das Restaurant im Schloss Wurzen und zeigt sich wenig begeistert. „Ich finde es unmenschlich, dass die Politiker eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bilden und wir Leute ausschließen.“ Denn er denke nicht, dass sich die Menschen wegen der neuen Regelung jetzt impfen lassen. Für Wedekind geht es aber auch um finanzielle Sicherheit, denn ein reiner 2G-Betrieb sei für ihn nicht tragbar. Viele seiner Gäste würden seinem Lokal aus Vorsicht vor dem Infektionsgeschehen jetzt schon fernbleiben. Mit der neuen Verordnung befürchtet er, dass ihm zusätzlich bis zu 40 Prozent seiner Gäste fehlen könnten. Die ersten Weihnachtsfeiern für das Restaurant im Schloss Wurzen würden jetzt schon abgesagt. Deshalb ist sich Wedekind unsicher, wie er die Regeln umsetzen soll und seinen Betrieb am Laufen halten kann. „Ich habe da auch keine Lösung, aber mein Vorschlag wäre, die 3G-Regel und Tests wieder einzuführen“, so Wedekind.

Der Veranstalter: „Verantwortung wird abgeschoben“

„Für uns ist das gefühlt ein Lockdown“, sagt Stefan Tröger, Betreiber der Muldentalhalle in Grimma. Er bemängelt, dass es für Veranstalter und Veranstalterinnen keine Wahl mehr gebe. Das Feiern mit Maske und Abstand lohne sich für ihn finanziell nicht. „Das mag vielleicht in Leipzig klappen, aber bei unserer Größenordnung nicht.“

Tröger kritisiert die neuen Regeln. „Die Politik übernimmt die Verantwortung nicht, sondern schiebt sie an uns ab.“ Deshalb sagt er: „Wir unterstützen das nicht, da wir niemanden ausgrenzen wollen.“ Er habe beobachtet, wie sich Geimpfte mit Ungeimpften solidarisieren: „Kann einer nicht kommen, dann sagt uns der Rest auch ab.“

Zudem kommt auf Tröger ab dieser Woche ein größerer Mehraufwand zu. Wenn er die Muldentalhalle vermietet, müsse er nun jede Veranstaltung einzeln bewerten. Deshalb hofft er wieder auf kostenlose Tests. „Es macht so keinen Sinn. Meiner Meinung nach: Wir machen 3G und testen alle.“

Der Club-Betreiber: „Man schützt eigentlich jeden“

Klaus-Dieter Krinke betreibt den Club „El Ritmo“ in Großbardau bei Grimma. Wegen der neuen Regelungen habe er den schließen müssen. Er könne sich im Moment keine Künstler und Künstlerinnen sowie Angestellten leisten. Deshalb rechne er erst für das Frühjahr damit, wieder öffnen zu können. Dennoch steht Rinke der neuen Verordnung positiv gegenüber: „Wenn ich andere damit schütze, mich zu impfen, dann finde ich das schon okay. Die Infektionszahlen sind ja auch wieder hochgeschnellt.“ Er verweist aber auch darauf, dass man Verständnis für Alte und Schwangere haben soll, die Bedenken vor Nebenwirkungen hätten.

Die Hotel-Geschäftsführerin: „Spaltung nicht die Lösung“

Grundsätzlich gilt im „Riff-Resort“ Bad Lausick die 3G-Regel, da die Hotelwirtschaft von der neuen Verordnung nicht betroffen ist. Allerdings spielt das fast keine Rolle, erklärt Geschäftsführerin Jana Frost. Das lege am Riff-Bad, dafür greift nämlich die 2G-Regel. „Wir werden extreme Einbußen haben“, sagt Frost. Sie befürchtet eine Stornierungsrate von 50 Prozent.

Die neue Verordnung sieht sie kritisch: „Ungeimpfte auszuschließen, ist nicht die Lösung. Aus meiner persönlichen Sicht sollte es eine generelle Testpflicht geben.“ Frost erklärt, dass im „Riff“ der Betrieb unter der 3G-Regel gut funktioniert hat. Mitunter weil sich die Gäste täglich vor Ort testen lassen konnten.

Von Philip Fiedler