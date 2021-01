Unternehmer im Muldental gegen Lockdown in der Wirtschaft

Muldental

Nachdem die Infektionszahlen trotz drastischer Corona-Beschränkungen auf hohem Niveau verharren, wird der Ruf laut, Industrie und Handwerk in einen Lockdown zu schicken. Orte, an denen täglich viele Menschen zusammenkommen wie Büroräume und Werkhallen, sollen schließen.

Jörg Gaitzsch, einer von zwei Geschäftsführern der in Grimma produzierenden ESA Elektroschaltanlagen Gesellschaft, fallen dazu spontan zwei Worte ein: Katastrophe und Harakiri. „Das ist für mich ein schlichtweg unvorstellbares Szenario“, so Gaitzsch. Er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie dies die deutsche Wirtschaft im Ganzen überstehen solle. „Wenn man uns zehn Millionen Euro als Kompensation überwiese, würde ich sagen, das ist in Ordnung. Aber dies ist natürlich ein völlig unrealistisches Szenario.“ Die Realität sei eine ganz andere. „Wir sind mit unseren reichlich 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut durch das vergangene Jahr gekommen und haben auf Kurzarbeitergeld nur punktuell in Situationen zurückgegriffen, in denen uns Personal aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen nicht zur Verfügung stand.“

Wie lange sollen wir das durchhalten?

Auch bei der Produkte für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen herstellenden Hergert Gesellschaft ist ein Wirtschafts-Lockdown nur schwer vorstellbar. „Wie lange sollen wir das durchhalten“, fragt Geschäftsführer Christian Holletzek, der in Großsteinberg knapp 20 Mitarbeiter beschäftigt. Man habe im März vergangenen Jahres einen SAB-Förderkredit aufgenommen, um sich etwas zusätzliche Sicherheit zu verschaffen. Dessen Zurückzahlung müsse aber in spätestens zwei Jahren erfolgen.

Frust über Impfstoff-Strategie

„Wir sind zwar gut durch das vergangene Jahr gekommen, und auch das neue läuft nicht schlecht an. Aber es ist ja nicht damit getan, die Belegschaft in Kurzarbeit zu schicken“, gibt Holletzek zu bedenken. „Man hat ja schließlich auch noch jede Menge andere Kosten an der Backe.“ Zwar konstatiert der Fußball-Abteilungsleiter des Kreisoberligisten TSV Großsteinberg, dass die Politik seit Ausbruch der Pandemie einen wirtschaftsorientierten Ansatz gefahren sei. Der aus seiner Sicht zu zaghafte Ankauf von Impfstoffen macht Holletzek allerdings nach eigenem Bekunden „ziemlich frustriert“. „Wenn es wahr ist, dass unserer Regierung der Impfstoff zu teuer gewesen sein soll und das Impfprogramm nicht zuletzt deshalb so schleppend angelaufen ist, dann bin ich der Letzte, der für dieses Versäumnis als Arbeitgeber seinen Kopf hinhalten möchte.“

Käme es tatsächlich zu einer solchen Lockdown-Verschärfung, dann sieht man sich bei der im Grimmaer Orstteil Grottewitz ansässigen Hans – Hebetechnik + Metallbau Gesellschgaft nur mittelbar betroffen. „Unsere Firma ist zum einen Dienstleister für systemrelevante Bereiche wie Abwasserwerke und Gießereien. Und zum anderen haben wir feste Verträge, die wir erfüllen müssen“, berichtet Geschäftsführerein Elke Hans. Bislang weise insbesondere der Dienstleistungssektor kaum Bremsspuren auf, wohingegen eine gewisse Zurückhaltung bei einzelnen Kunden im produzierenden Bereich feststellbar sei. „Entsprechend haben wir auch Kurzarbeit in unserer Sachbearbeitungs-Abteilung“, so Hans, die betont, dass ihre Firma die Corona-Schutzvorgaben konsequent umsetzt. „Alle Mitarbeiter sind zum Tragen von Masken angehalten, und wir achten auf sehr eng getaktete Desinfektionszyklen.“

Wurzener Leuchten Manufactur bislang gut durch die Pandemie gekommen

Keine Luft an die Hygienemaßnahmen lässt man auch bei der Wurzener Leuchten Manufactur. „Ein Lockdown für die Wirtschaft würde bedeuten, dass es uns am Ende des Jahres nicht mehr gibt“, stellt Geschäftsführerin Gabriele Pötzsch klar. Bislang sei man gut durch die Pandemie gekommen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten überwiegend in Einzelbüros sowie in der Produktion an separaten Werkbänken. Und bei der Montage achten wir strikt auf das Tragen der Maske.“ Bislang hätten die Maßnahmen sehr gut funktioniert, obgleich man im Frühjahr 2020 nahe Heinsberg und zwischenzeitlich auch in anderen Virus-Hotspots des Landes tätig gewesen sei. „Wir haben zudem unsere Pausenzeiten auseinander gezogen und achten auch in diesen auf einen Mindestabstand von zwei Metern“, so Pötzsch.

Gerichshainer Firma für Krankenhäuser und Heime relevant

Die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist auch bei der in Gerichshain beheimateten und auf die Herstellung von Kommunikations- und Sicherheitsanlagen spezialisierten Wellner Kommunikation/Automatisierung Gesellschaft gängige Praxis. Denn bis auf einige Mitarbeiter im Homeoffice sind in Gerichshain fast alle Mann und ebenso Frauen an Bord. „Unser Geschäftsfeld deckt sich in weiten Teilen mit der sogenannten kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser und Altenpflegeheimen, sodass ich mir über das Thema Wirtschafts-Lockdown zum Glück wenig Gedanken machen muss“, beschreibt Klaus Wellner die für seine Firma komfortable Situation. „Wie schon während des ersten Lockdowns können sich unsere im Außendienst tätigen Mitarbeiter auch jetzt bei eventuellen Kontrollen mit einem entsprechenden Schreiben ausweisen.“

Von Roger Dietze