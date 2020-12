Brandis

Nach langem Anlauf rückt die Aufstellung weiterer Unterrichtscontainer am Brandiser Gymnasium nun in greifbare Nähe. Der Stadtrat hat den Auftrag zur Errichtung der eingeschossigen Anlage an die KB Container GmbH im bayerischen Schlüsselfeld vergeben, die nach öffentlicher Ausschreibung von acht Bietern das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet hatte. Bürgermeister Arno Jesse hofft, „dass die Container im Frühjahr kommenden Jahres stehen“. Das ist deutlich später als geplant. Der ursprünglich anvisierte Aufstellungstermin in den Sommerferien hatte wegen der fehlenden Baugenehmigung mehrfach verschoben werden müssen.

Unterricht in vier Häusern

Damit umfasst das Gymnasium nun vier Häuser: das Gymnasium (Haus I) in der Schulstraße, die ehemalige Mittelschule (Haus II) und das seit 1996 bestehende Containerinterim mit zwei Klassenräumen und der Bibliothek (Haus III) an der Bahnhofstraße. Haus IV soll seinen Platz im südlichen Teil des Areals auf der Grünfläche hinter dem Sportplatz an der Poststraße erhalten. „Es beinhaltet drei Klassenräume und die zugehörigen Sanitäranlagen. Eine räumliche Erweiterung um weitere drei Klassenzimmer ist perspektivisch möglich“, beschrieb Jesse das neue Interim.

Fördermittelantrag schon 2019 gestellt

Mit der neuen Containeranlage reagiert die Stadt auf die zu Schuljahresbeginn akut gewordene Platznot am Gymnasium – es fehlen zwei Klassenräume, weshalb sogar Unterricht im Feuerwehrgerätehaus und in der Mehrzweckhalle stattfindet. Das Interim kann und soll aber nicht zum Dauerzustand werden. „Der Bildungs-Campus Brandis genießt ein hervorragendes Ansehen in der gesamten Region und prägt damit maßgeblich den Ruf der Stadt Brandis“, betonte Jesse. Dieser Reputation Rechnung tragend, habe der Stadtrat im Juni 2019 einen Beschluss zur mittel-und langfristigen Entwicklung des aus Grundschule, Oberschule, Gymnasium und Mehrzweckhalle bestehenden Campus gefasst, erinnerte er. Die Grundlagenplanung sieht dessen bauliche und räumliche Entwicklung vor. „Dabei ist oberstes Ziel die qualitative Absicherung der 4,5-zügigen Beschulung der weiterführenden Schulen.“ Das Bauprojekt liege „im Prinzip“ fertig in der Schublade. Der Fördermittelantrag wurde bereits im vergangenen Jahr gestellt. „Wir haben die grundsätzliche Unterstützung durch das Landesamt für Schule und Bildung beziehungsweise das Kultusministerium“, sagte Jesse, fügte aber hinzu: „Wie es haushaltsmäßig im Freistaat in den nächsten Jahres aussieht, steht aber auf einem ganz anderem Blatt Papier.“

Zwischenlösung kostet fast eine halbe Million Euro

Deshalb ist die Zwischenlösung erforderlich, für die die Stadt zunächst einmal selbst tief in die Tasche greifen muss. Angedacht ist, die Containeranlage für fünf Jahre zu mieten, das heißt monatlich sind dafür 7267 Euro zu berappen –„aus dem laufenden Haushalt“, wie Jesse erklärte. Einschließlich Errichten, Medienerschließung auf dem Grundstück und Rückbau der Anlage summiert sich das unterm Strich auf 472.120 Euro, immerhin deutlich weniger als die vom Planungsbüro kalkulierten Kosten von 629.895 Euro. Die alten Container Haus III sind übrigens längst abbezahlt, wie Jesse auf Nachfrage erklärte.

Sanierung des Ratskellers stockt

Etwas mehr Spielraum im Gymnasium erhofft sich die Stadt auch mit dem Umzug der Bibliothek in den ehemaligen Ratskeller am Markt. Doch dessen Sanierung, kaum begonnen, ist schon wieder ins Stocken geraten. Wie Bauamtsleiterin Kerstin Quandt im Stadtrat berichtete, muss die Stadt die Bauausführungspläne beim Denkmalschutz einreichen. „Das haben wir im August gemacht.“ Jedoch habe der Denkmalschutz die von der Stadt ausgewählten Dachziegel abgelehnt, aber bis jetzt noch immer nicht den in Aussicht gestellten eigenen Vorschlag unterbreitet. „Wir sind nahe dabei zu sagen, wir nehmen den von unserem Planungsbüro vorgeschlagenen Ziegel und warten nicht mehr länger“, sagte Jesse, denn noch mehr Verzögerung sei weder für den Baufortschritt noch für den Gebäudezustand gut.

