Unterricht trotz Corona-Krise: Schulen im Muldental umschiffen LernSax

Muldental

Von wegen Faulenzen: Mit der Schließung der Bildungsstätten müssen Schüler jetzt in Selbstverantwortung den Unterrichtsstoff pauken. Dafür stellen Lehrer auf unterschiedliche Art und Weise Aufgaben bereit.

320 Schüler gehen normalerweise jeden Tag durch die Schultür im Grimmaer Ortsteil Böhlen. Jetzt müssen sie zu Hause über den Büchern sitzen. Mit Aufgaben werden alle Fünft- bis Zehntklässler über die Homepage der Schule versorgt. „Jeder Schüler hat darauf Zugriff, sieht dort seinen Fachlehrer und findet so seine Aufgaben“, erläutert Schulleiter Gunter Hempel. Darüber hinaus habe jeder Schüler die Telefonnummer der Fachlehrer und könne so Rücksprache nehmen. Auch per E-Mail sei der Kontakt zu den Lehrkräften möglich. „Ein Gespräch ist aber meist besser“, weiß Hempel.

Bislang laufe alles reibungslos, sagt der Chef der Bildungseinrichtung. Er hat bereits mit einigen Eltern gesprochen, die sich zufrieden zeigen. Die Homepage ist stabil, allerdings frei im Internet zugänglich. Deshalb werden nur aus den Lehrbüchern und Arbeitsheften, die die Schüler in der Hand haben, Aufgaben vergeben, erläutert der Schulleiter. Andere Publikationen würden nicht genutzt.

Der freie Zugang ist allerdings nicht ideal. Mit Hochdruck wird laut Hempel daran gearbeitet, einen Passwort geschützten Zugang für alle Schüler zu schaffen – über eine Cloud-Lösung. Noch sei offen, welches System die Schule nehme. Vielleicht könne schon nächste Woche damit gearbeitet werden, sagt Hempel.

Gleich über mehrere Kanäle bietet das Lichtwergymnasium Wurzen seinen 703 Schülern die Lernaufgaben nach Schließung der Bildungsstätte an. Wie Schulleiterin Marina Schwarzbach auf Nachfrage sagte, können diese im internen Bereich auf der Internetseite des Gymnasiums abgerufen werden. Darüber hinaus hielten die Pennäler und ihre Lehrer engen Kontakt über extra gegründete WhatsApp-Gruppen oder per E-Mail. „All jene, die kein Internet zu Haus haben, dürfen sich nach vorheriger Anmeldung auch die Aufgaben hier vor Ort abholen“, so Schwarzbach.

Bisher, so die Schulleiterin, liefe es reibungslos. Das Sekretariat sei besetzt, und die Schulleitung halte die Stellung. Langweilig werde es ihr jedenfalls nicht, schließlich „gebe es genug abzuarbeiten“. Natürlich stelle die jetzige Situation nicht nur die Gymnasiasten, insbesondere die kleinen, vor eine harte Probe, betonte sie. „Denn nun kommt es für Schüler und Lehrer gleichermaßen darauf an, Selbstmanagement zu üben.“

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht und ob womöglich die Abiturprüfungen im Freistaat Sachsen verschoben werden müssen, wisse Schwarzbach nicht. Diese Entscheidung treffe schließlich das Kultusministerium. „Im Übrigen klappt die Zusammenarbeit mit dem Ministerium und mit dem Landesamt für Schule und Bildung hervorragend.“

Colditzer Schulleiter: Sozialkontakte einschränken

Sämtliche Rückmeldungen, die bei ihm in dieser Woche eingingen, waren positiv: „Unsere insgesamt 199 Schüler kommen gut zurecht“, sagt Andreas Horn, Leiter der Sophienschule in Colditz. Über die Internetseite der Einrichtung können die Mädchen und Jungen seit Dienstag ihre Hausaufgaben abrufen. Diese sind nach Klasse und Unterrichtsfach geordnet. Konzipiert wurde der Lernstoff zunächst für eine Woche, mitunter aber auch für zwei Wochen. „Das ist von Fach zu Fach verschieden“, sagt Horn.

Der Colditzer Direktor betonte noch einmal, wie wichtig es in seinen Augen sei, dass seine Schützlinge ihre sozialen Kontakte merklich einschränkten: „Genau aus diesem Grunde wurde die Schule ja auch geschlossen. Wenn sich jetzt einige auf dem Sportplatz und an der Mulde versammeln, wäre das kontraproduktiv.“

Brandiser Oberschule geht Lernen zu Hause kreativ an

In der Oberschule Brandis hält nur noch Schulleiter Uwe Storek die Stellung. „Wie ein Kapitän auf dem Schiff.“ Seine Lehrer hat er ins Homeoffice geschickt. Von dort stehen sie mit ihren Schülern per E-Mail in Kontakt. Denn auch für die 525 Brandiser Oberschüler gilt: Gelernt wird zu Hause.

Den Lernstoff finden die Schüler auf der Homepage der Bildungseinrichtung. Unter „Corona-Lernzeit“ gibt es auf die einzelnen Klassen zugeschnittene Aufgaben, ob für Mathe, Deutsch, Biologie oder Geografie. Sogar Sport fehlt nicht. Die Sechstklässler zum Beispiel werden zu einem Workout aus Wandhocke, Liegestütz, Plank und Crunch aufgefordert, für die Anleitung kann ein Youtube-Video genutzt werden.

„Wir haben uns damit selber eine Lernplattform geschaffen“, sagt Storek. Denn zur Lernplattform LernSax.de des Freistaates hat die Brandiser Oberschule noch keinen heißen Draht. „Das war eigentlich für nächstes Jahr geplant“, so Storek. Eine kurzfristige Anmeldung wäre nur mit Riesenaufwand möglich gewesen. „Wir hätten über 500 Schüler registrieren lassen, Lehrer schulen müssen“, erklärt der Schulleiter.

Probleme bei LernSax .de

Am Dienstag erfolgte für die Eigenkreation der Probelauf, und seit Mittwoch ist die Plattform voll in Betrieb. Zumindest momentan hat diese Variante sogar einen Vorteil gegenüber LernSax: Die Plattform meldete am Freitag massive Probleme. LernSax laufe „nahe am oder auch schon ein Stück über dem Limit“, insbesondere zwischen 8.30 und 11.30 Uhr, „offensichtlich eine Zeit mit viel Präsenz oder vereinbarter gemeinsamer Arbeitszeit“. Das System habe in den letzten Tagen einen Zuwachs von 3.500 auf 650.000 parallele Sessions verkraften müssen. In den nächsten Tagen soll nun ein weiterer Ausbau der Ressourcen erfolgen. LernSax steht deshalb vom 20. März, 22 Uhr, bis zum folgenden Montag früh 6 Uhr wegen Systemanpassungen nicht zur Verfügung.

Von Frank Prenzel, Kai-Uwe Brandt, Ines Alekowa, Haig Latchinian