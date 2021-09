Für Klimagerechtigkeit setzt sich eine Gruppe Pilger ein, die jetzt im Lossataler Ortsteil Meltewitz einen Zwischenstopp einlegte. In 77 Tagesetappen wollen die Frauen und Männer Schottland erreichen, wo am 27. Oktober in Glasgow die Weltklima-Konferenz stattfindet. Weitere Station war auch Machern.