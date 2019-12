Unverhofftes Bekenntnis: SPD-Fraktionschef lässt Katze aus dem Sack

Wurzen

Verdutzte Gesichter bei den einen, zufriedene Mienen bei den anderen: Mit dem unverhofften Bekenntnis des SPD-Fraktionschefs Heinz Richerdt zur jüngsten Sitzung des Stadtrates hatte im Vorfeld niemand gerechnet. Nicht einmal er selbst. Doch die wiederholte Forderung von Christoph Mike Dietel aus den Reihen der Fraktion „Neues Forum für Wurzen“ (NFW), Oberbürgermeister Jörg Röglin solle endlich offenlegen, wer ihm 2015 insgesamt 20 Wahlkampfanzeigen in der Tageszeitung finanzierte, ließ Richerdt nunmehr den Kragen platzen: „Die Anzeigen wurden von der SPD bezahlt.“

Stadtchef trat damals als parteiloser Kandidat an

Seinerzeit trat Röglin als parteiloser und somit unabhängiger Kandidat für eine zweite Wahlperiode an und gewann den Urnengang am 7. Juni mit 58,2 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 42,9 Prozent. Gut drei Wochen zuvor warben zwanzig Personen mit ihrem Konterfei und Namen täglich per Annonce für das Kreuz beim Amtsinhaber – Kostenpunkt: ein paar tausend Euro.

Zwei Jahre später, im August 2017, trat Wurzens Oberbürgermeister in die SPD ein und stellte sich im Mai dieses Jahres zur Kommunalwahl für den Stadtrat. Mit 1255 Stimmen holte er mehr als seine zehn Mitstreiter (1066 Stimmen) zusammen, obwohl klar war, dass er das Mandat nicht annehmen würde. Denn per Gesetz hätte der 49-Jährige dann seinen Sessel in der Stadtverwaltung räumen müssen. Die Schützenhilfe zahlte sich aus. Röglin verschaffte den Genossen immerhin ein bis zwei Mandate für die aktuelle Legislatur.

Röglin wehrt sich mit öffentlicher Erklärung

Bereits seit Monaten drängt das NFW unter ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden Dietel auf eine Antwort zur Wahlkampfspende aus dem Jahr 2015, sodass sich Röglin zur Ratstagung im September zu einer öffentlichen Erklärung genötigt sah. Darin bezeichnete er die verbalen Attacken des NFW als „verwerflich“ und sah „keine Veranlassung, Ihnen meine Unschuld zu beweisen“. Wer ihm die Anzeigen finanzierte, offenbarte er damals aber nicht.

Den Part übernahm jetzt Richerdt, weil ihm „das widerwärtige Tun von Herrn Dietel auf den Keks geht“. Wie der Rechtsanwalt weiterhin sagte, habe die SPD schon immer den Oberbürgermeister unterstützt, weshalb die Mitglieder des Ortsvereins die Spende in Höhe eines vierstelligen Betrages beschlossen.

NFW will Sache keinesfalls ruhen lassen

Aus Sicht der NFW stünde damit endgültig fest, „dass die SPD einen unter falscher Flagge segelnden Genossen zu Amt, Würden und Einfluss verholfen hat“. Zugleich kündigte die Wählervereinigung per Pressemitteilung an, die Sache keinesfalls ruhen zu lassen. Dietel zum Schluss: „Ganz abgesehen vom moralischen Aspekt stellen wir uns mittlerweile die Frage: Wie kann ein SPD-Ortsverein mit kaum mehr als 25 Mitgliedern eine solche Summe aufbringen? Doch wohl kaum von den Mitgliedsbeiträgen.“

Von Kai-Uwe Brandt