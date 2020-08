Volle Campingplätze, reges Treiben an den Seen. An den touristischen Hotspots zwischen Neuseenland und Muldental läuft es rund. Dabei machen in diesem Jahr viele Urlaub vor der eigenen Haustür. Für die Anbieter in der Krise ein Glück: Denn Gäste aus dem Ausland bleiben aus.