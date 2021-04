Uwe Emmerlich lebte mit Trisomie 21 – warum musste er im Krankenhaus Grimma allein sterben?

Grimma/Großsteinberg

Am 28. März jährte sich der Tag, an dem Uwe Emmerlich in einem Isolierzimmer des Grimmaer Krankenhauses für immer die Augen schloss. In seiner Sterbestunde war der Schwerbehinderte wie Schwerkranke, der an Trisomie 21 litt, allein. Kein naher Angehöriger hielt am Bett seine Hand. Niemand nahm Abschied. Der Anruf des diensthabenden Arztes an jenem Sonnabend kam zu spät, nachdem Emmerlichs Schwester und Betreuerin, Dr. Uta Nitzsche, der Besuch in der Klinik zu Beginn der ersten Corona-Welle tagelang verwehrt worden war. Uwe Emmerlich, vom Verstand und Herz zeitlebens ein gutmütiges Kind, wurde 55 Jahre alt.

Der erste Todestag hat die Seelen von Anästhesistin Dr. Nitzsche (61) und ihrem Gatten Hans-Dieter (64) einmal mehr aufgewühlt. Der Schmerz sitzt immer noch tief. Ebenso der Zorn – wenn auch ein Gespräch Anfang März mit Landrat Henry Graichen (CDU) und Muldentalkliniken-Geschäftsführer Mike Schuffenhauer das Paar inzwischen milder gestimmt hat.

Großsteinbergerin wendet sich an Ministerin und Landrat

Seit einem Jahr treiben Dr. Nitzsche die damaligen Geschehnisse um. Der Tod ihres Bruders warf und wirft in ihren Augen Fragen auf. Auf der Suche nach Aufmerksamkeit, Antworten und Konsequenzen hatte sich die Großsteinbergerin nach dem Ableben nicht nur an den Ärztlichen Leiter und Chefarzt gewandt, sondern auch an Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), an die Landesärztekammer und an Landrat Graichen als Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Muldentalkliniken GmbH.

Nach dem Tode ihrer Mutter wurde Uta Nitzsche 2019 vom Amtsgericht Grimma zur Betreuerin ihres Bruders bestellt. Das Ehepaar fand für den geistig wie körperlich schwerstbehinderten kleinen Mann einen Platz im Seniorenwohn- und Pflegezentrum „Mühlteichblick“ in Trebsen. „Er brauchte seine Zuwendung, wir haben ihn täglich besucht“, erzählt die 61-Jährige. Weil Uwe Emmerlich selbst beim Trinken nicht ohne Hilfe auskam, achtete das Paar penibel auf den Ausgleich seines Flüssigkeitsdefizits.

Schwester durfte nicht mehr ins Heim in Trebsen

Dann kam die Corona-Welle. Gerade vom Ägypten-Urlaub zurück und mit dem Gerücht auf Kontakt zu einer infizierten Ärztin konfrontiert, durfte Dr. Nitzsche nicht mehr ins Heim. Gleichzeitig wurde ihr gesundheitlich bereits schwer angeschlagener Bruder, der auch einer ständigen Sauerstoffzufuhr bedurfte, am 17. März 2020 völlig dehydriert und mit extrem niedrigem Blutdruck ins Krankenhaus Grimma eingewiesen. Mit einem negativen Corona-Test in der Hand ersuchte die Großsteinbergerin den Chefarzt um eine Ausnahmegenehmigung zum Besuch ihres Bruders. Der verstehe es nicht, „dass er mich nicht mehr sehen darf“, appellierte sie und verwies darauf, dass Uwe Emmerlich den Kriterien „Kind“ als auch „palliativ“ entspreche – in jenen unsicheren Tagen Merkmale, bei denen ein Besuch am Krankenbett geprüft wurde und möglich war. Denn Aussicht auf Heilung bestand nicht mehr.

Patient infiziert sich im Isolierzimmer in Grimma mit Norovirus

Beide Kriterien seien aus seiner Sicht so nicht auf den Patienten übertragbar, antwortete der Chefarzt und verwies eindringlich auf das Besuchsverbot. „Ich bin mir sicher, dass Ihr Bruder in unserer Inneren Abteilung in den besten Händen ist...“.

Trotz der Isolation infizierte sich der 55-Jährige jedoch mit dem Norovirus, am Tag vor seinem Tod wurde auch noch eine Lungenentzündung diagnostiziert. Der Besuch wurde da immer noch verweigert, aber ein Videotelefonat ermöglicht. Uwe Emmerlichs Worte „Uta, hast du mich vergessen“ lassen Dr. Nitzsche seitdem nicht mehr los.

Ganze Kritik zielt auch heute noch auf den Chefarzt

Ihre ganze Kritik zielt auch heute noch auf das Verhalten des Chefarztes. „So ein Behinderter braucht mehr Zuwendung, da muss man Möglichkeiten schaffen“ – zumal sie sich als erfahrene Ärztin in solchen Extremsituationen zu verhalten wisse. „Wenn Uwe wenigstens in meinen Armen gestorben wäre“, ringt die Großsteinbergerin im LVZ-Gespräch mit den Tränen.

Dr. Nitzsche spricht von Willkür und menschlicher Kälte, so wie es auch schon der Nerchauer Kommunalpolitiker Thomas Glaser im Fall seiner verstorbenen Mutter im Krankenhaus Grimma empfunden und öffentlich gemacht hat (die LVZ berichtete).

Einschätzung der Ärztekammer: Besuch rechtlich möglich

Der Ausschuss Berufsrecht der Sächsischen Landesärztekammer befasste sich am 4. September mit Dr. Nitzsches Beschwerde. Die enge Auslegung des Besuchsverbots könne dem Chefarzt berufsrechtlich nicht vorgeworfen werden, heißt es in der Antwort der Vorsitzenden an die Großsteinbergerin. Doch aus Sicht der ärztlichen Kollegen und des Ausschusses wäre es sowohl ethisch als auch menschlich geboten gewesen, dem Ersuchen stattzugeben. Jeder Patient, insbesondere der schwer geistig behinderte, habe auch unter Pandemie-Bedingungen einen Anspruch auf individuelle ärztliche Behandlung zu seinem persönlichen Besten und Sterbebegleitung. Rechtlich wäre ein Besuch der betreuenden Schwester unter Restriktionen möglich gewesen, schlussfolgert der Ausschuss. Das negative Testergebnis als auch das Anlegen von Schutzausrüstung hätten ausreichende Gewähr geboten, dem Schutzgedanken Rechnung zu tragen.

Von Frank Prenzel