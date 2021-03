Lossatal

Am Samstagvormittag ist auf der Staatsstraße S23 zwischen Falkenhin und Wurzen ein Pkw mit voll beladenem Anhänger verunglückt. Dabei wurde der männlichen Fahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ranault kommt Fahrbahn ab

Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort sei der Pkw-Combi, ein Renault, gegen 10.30 Uhr in Richtung Wurzen unterwegs gewesen. Dessen alleine im Auto sitzender Fahrer habe auf gerader Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Folge dessen brach das Gespann aus und steuerte auf den Straßengraben zu.

Mit diesem voll beladenen Anhänger im Schlepptau ist der Renault (hinten) zwischen Falkenhain und Wurzen verunglückt Quelle: MTL-Picture

Durch das Schlingern löste sich der mit Holz voll beladene Hänger und kam noch auf der Straße zum Stillstand, während das Zugfahrzeug in Richtung Straßengraben abdriftete, wo es sich überschlagen hatte.

Alleine am Unfall beteiligt

Nach ersten Erkenntnissen seien keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. In jedem Fall aber werde die genaue Unfallursache ermittelt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Falkenhain und Großzschepa wurden zur technischen Hilfeleistung an den Unfallort beordert.

Für die medizinischen Hilfe des verunglückten Autofahrers kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz Quelle: MTL-Picture

Dort waren neben Rettungsdienst und Polizei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Staatsstraße musste für die Zeit des schon weithin sichtbaren Blaulichteinsatzes voll gesperrt werden.

Von MTL-News