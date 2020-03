Das kleine Wartehäuschen an der Bushaltestelle in Panitzsch am Abzweig nach Cunnersdorf gab die ländliche Idylle wieder. Bildern von grünen Wiesen und der Parthe schmückten die Wände. Jetzt ist es beschmiert worden, die Dachziegel hängen schief aus der Verankerung. Wer macht so etwas?