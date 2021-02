Verband berechnet für Thallwitz Bescheide neu

Thallwitz/Wurzen

Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) ist der alte und neue Vorsitzende des Abwasserzweckverbandes (AZV) Muldenaue. Die einstimmige Wiederwahl des 54-Jährigen erfolgte allerdings erstmals mit Vertretern der Gemeinde Thallwitz im Kulturgut Thallwitz, da die Kommune inklusive der Ortsteile Canitz, Kollau, Nischwitz, Wasewitz, Lossa zum 1. Januar dem AZV beitrat. Die Vereidigung Laquas übernahm der Thallwitzer Amtskollege Thomas Pöge.

Im Nachgang des offiziellen Aktes erinnerte der Verbandschef in einem kurzen Abriss an die noch junge Geschichte der Gemeinschaft, die die Stadt Wurzen gemeinsam mit Bennewitz am 1. Januar 2014 gründete. Damals suchte Bennewitz aufgrund personeller und wirtschaftlicher Sorgen bei der Abwasserentsorgung einen starken Partner, so wie jetzt Thallwitz.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von den ersten Gespräche bis zur Fusion dauerte es drei Jahre

Die ersten Gespräche einer möglichen Dreier-Allianz begannen 2016. Bereits Mitte Januar 2017 stellte dann Betriebsleiter René Rätze den AZV im Gemeinderat Thallwitz vor. Weitere drei Jahre dauerte es, um das komplizierte Verfahren der Fusion bis zum eigentlichen Abschluss des 28-seitigen Vertragswerkes durchzuführen. Den letzten Akt vorm Notartermin vollzog am 24. November die Verbandsversammlung.

Dank Thallwitz wächst der AZV Muldenaue allein in Fläche von vormals 116 auf mittlerweile 147 Quadratkilometer. Ebenso erhöht sich die Einwohnerzahl von 21 247 auf 23 307 und der Kundenstamm von 4500 auf 5350. Nicht zuletzt steuert das Neumitglied ein 40 Kilometer langes Kanalnetz, 20 Grundstücke sowie 16 Abwasseranlagen bei – alles in allem ein Anlagevermögen von rund 17,4 Millionen Euro.

Nach der Wahl Laquas und seines Stellvertreters, Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD), verabschiedeten die Teilnehmer des Gremiums noch zwei Beschlussvorlagen – zum einen die Neufassung der Abwassersatzung für Thallwitz sowie zum anderen die Abwassersatzung für das Gebiet der Stadt Wurzen und der Gemeinde Bennewitz.

Verband erstattet Abwasserbeiträge zurück

Laut AZV-Betriebsleiter Rätze ändere sich mit dem jetzt geltenden Regelwerk für die Einwohner von Wurzen und Bennewitz nichts. Im aktuellen Statut für Thallwitz wurde hingegen der Abschnitt „Beitragserhebung“ nach entsprechender Grundstücksgröße gestrichen. Damit haben die Anspruchsberechtigten nunmehr ab 2022 das Recht auf Erstattung der mit dem Abwasserbescheid der Gemeinde Thallwitz festgesetzten Beiträge. „Dies betrifft aber nicht die regelmäßig zu zahlenden Abwassergebühren“, betonte Rätze. Das dazu notwendige Antragsformular, fügte er an, stehe auf der Internetseite www.gemeinde-thallwitz.de/dienstleistung/formular.

Es ist geplant, dass der AZV Muldenaue Ende des Jahres 2022 die dann ermittelten Beiträge in Höhe von circa 1,1 Millionen Euro zum 1. Januar 2023 entsprechend der Rückzahlbescheide überweisen wird.

Lesen Sie dazu auch:

Von Kai-Uwe Brandt