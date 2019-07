Was ist erlaubt und was verboten: Vor 100 Jahren am 31. Juli 1919 verabschiedete die Deutsche Nationalversammlung die Kleingartenordnung. Damit erlangte das Kleingartenwesen erstmals die volle Anerkennung des Staates. Das Statut, welches nur zehn Paragrafen enthält, legte den Rahmen für Pachtpreise, Pachtverträge, die Bereitstellung der Grundstücke und die Verantwortung des Staates fest. Noch heute regelt dieses „Grundgesetz“ das Leben in den Laubenkolonien. Und seither gilt: Am Verpachten der Gärten darf niemand verdienen. Laut des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde gibt es deutschlandweit knapp eine Millionen Kleingärten, in denen geschätzt fünf Millionen Menschen gärtnern. Wurzen zählt übrigens mit 17 Anlagen zur gartenreichsten Gemeinden im Sachsen. Der Statistik des Regionalverbandes Muldental der Kleingärtner zufolge verfügt die Kommune mit 16 400 Einwohnern über 2130 Kleingärten und einer Kleingartendichte von 13,10 Prozent. Zum Vergleich: In Grimma beträgt das Verhältnis 4,75 Prozent (980 Parzellen zu 19 106 Einwohnern), in Leipzig 5,8 Prozent (32 479 zu 560 000) sowie in Oschatz 9,12 Prozent (1383 zu 15 158).