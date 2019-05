Wurzen

Mit einem klaren Mehrheitsvotum des Stadtrates endete jetzt die über viele Jahre geführte Diskussion der Ehrung für die sogenannten fünf „Retter von Wurzen“ – Armin Graebert, Otto Schunke, Kurt Krause sowie die beiden Pfarrer Franz Wörner und Carl Magirius. Sie erwirkten Ende April 1945 die kampflose Übergabe der Stadt an die Amerikaner und retteten damit viele Menschenleben.

Dr. Armin Graebert, Wurzener Oberbürgermeister war an der kampflosen Übergabe Wurzens an die Amerikaner beteiligt. Quelle: Wulf Skaun

Doch vor allem an der Person des ehemaligen Oberbürgermeisters Armin Graebert (1898 – 1947) rieben sich die Kritiker. Immerhin gehörte Graebert ab 1935 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ( NSDAP) an. Während die Verdienste von Wörner und Magirius bereits in Form von Straßennamen eine entsprechende Würdigung erhielten, blieb dies bislang für die anderen drei Personen aus. Daher beantragte die CDU-Fraktion, dass das Trio Graebert, Schunke und Krause bei den nächsten Straßenneu- beziehungsweise -umbenennungen in genau dieser Reihenfolge berücksichtigt werde.

Fraktion der Linken befürwortet den CDU-Antrag

Bereits Mitte April hatte CDU-Fraktionschef Matthias Rieder die Initiative seiner Partei ausführlich dem parlamentarischen Kulturausschuss vorgestellt und das Gremium von der Sache überzeugen können. Einzig Jens Kretzschmar, Vorsitzender der Faktion der Linken, sprach sich damals gegen den Vorschlag aus. Zur aktuellen Ratstagung, an der Kretzschmar nicht anwesend war, befürworteten indes alle Vertreter der Linkspartei das Ansinnen der Christdemokraten.

SPD äußert Bedenken um die Person Graebert

Wie Peter Poppe (Linke) sagte, habe es innerhalb der Fraktion zwar unterschiedliche Auffassungen gegeben – allerdings „keine gravierenden“. Er wie auch Klaus Meißner (Linke) signalisierten deshalb im Vorfeld ihr Ja zum Antrag. Lediglich aus den Reihe der Sozialdemokraten äußerten Martina Schmerler sowie Heinz Richerdt angesichts „neuer Fakten“ ihre Bedenken. Richerdt zufolge seien ihm „Informationen zugetragen worden“, die ein Verschieben des Themas erfordern würden, „um sichere Quellen zu überprüfen“. Bei seinem Hinweis blieb es schließlich. Denn kurz darauf bat Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) um Abstimmung. Mit ihm votierten weitere 15 Mandatsträger für die Ehrung von Graebert, Schunke und Krause. Richerdt sowie Steffi Kretzschmar (beide SPD) hoben beim Nein die Hände, und Andreas Fricke (Bürger für Wurzen) sowie Martina Schmerler ( SPD) enthielten sich.

Stadt Wurzen will Fuß- und Radverkehr fördern

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Abgeordneten stand der Beitritt zur „Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs“. Jener Verein wurde am 7. März dieses Jahres von acht Städten und Gemeinden in Bautzen gegründet und hat unter anderem folgende Ziele: Information zu Fördermöglichkeiten bei Fuß- und Radverkehrsprojekten, der fachliche Austausch, Forschungsvorhaben initiieren oder gemeinsame Standardlösungen, wie die Öffnung von Einbahnstraßen oder das Fahrradparken, entwickeln. Die Mitgliedschaft der Stadt Wurzen kostet 1000 Euro im Jahr.

Insbesondere Stadtrat Sven Hinneburg ( CDU) begrüßte das Bündnis und mahnte zugleich, die Probleme des Fuß- und Radverkehrs ernst zu nehmen – gerade weil es in Wurzen viel Nachholbedarf gebe. Mit dem einstimmigen Beschluss muss Oberbürgermeister Röglin nunmehr für „die nötigen Beitrittsvoraussetzungen sorgen“.

