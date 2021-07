Verdienstorden für Rolf Jähnichen und Wolfgang Vogel

Landkreis Leipzig

Eine hohe Ehrung wird dem ehemaligen sächsischen Landwirtschaftsminister Rolf Jähnichen zuteil. Der Zedlitzer erhielt am Dienstag aus den Händen von Sachsens Ministerprädisent Michael Kretschmer (CDU) den Verdienstorden des Freistaates verliehen. Mit dieser Auszeichnung ehrt der Freistaat Menschen, die sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Bereich in herausragendem Maße engagiert haben. Beim Sächsischen Verdienstorden handelt es sich um die höchste staatliche Auszeichnung des Freistaates.

Jähnichen engagierte sich auch für das Benediktinerkloster Wechselburg

Jähnichen habe als erster Landwirtschaftsminister im wieder gegründeten Freistaat Sachsen an der erfolgreichen Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft sowie der Ernährungsbranche und dem notwendigen Umstrukturierungsprozess mitgewirkt, so die Staatskanzlei. „Unter seiner Leitung wurde die sächsische Landwirtschaftsverwaltung neu aufgebaut.“ Gewürdigt wird der 82-Jährige auch für sein jahrelanges ehrenamtlich Engagement als Vorsitzender des Vereins der Freunde des Benediktinerklosters Wechselburg. Das wiedererstandene Kloster, ein Ort der Besinnung und Meditation, habe eine große historische Bedeutung im mittelsächsischen Raum. Aktiv war Jähnichen auch als Mitgründer und langjähriger ehrenamtlicher Präsident des Sächsischen Blasmusikverbandes.

Verdienstorden für Wolfgang Vogel

Ebenfalls mit dem Sächsischen Verdienstorden wurde Wolfgang Vogel ausgezeichnet. Der Macherner vertrat viele Jahre in führenden Funktionen die Interessen der Landwirte auf Bundes- und Landesebene. „Durch sein Wirken in verschiedenen landwirtschaftlichen Gremien wie dem Sächsischen Landesbauernverband, dem Deutschen Bauernverband und der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen hatte er großen Anteil am Integrationsprozess der ostdeutschen Betriebe in die gesamtdeutsche Landwirtschaft“, würdigt die Staatskanzlei. Von 2016 bis 2020 vertrat der heute 69-Jährige die Interessen der sächsischen und ostdeutschen Bauern als Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. „Bis heute wirkt er ehrenamtlich in zahlreichen Gremien der Landwirtschaft mit und setzt sich dort für die Anliegen der sächsischen Landwirte regional sowie überregional ein“, heißt es weiter.

Von lvz