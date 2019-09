Vergnügliche Kutschen-Hatz in Köllmichen

Grimma/Köllmichen

Am 3. Oktober geht es im kleinen Grimmaer Ortsteil Köllmichen wieder hoch her. Am Feiertag zur deutschen Einheit lädt die Landwirtschaftsfamilie Große zum mittlerweile neunten Kutschen-Geschicklichkeitsfahren ein. Die Schaulustigen können die vergnügliche wie spannende Hatz ab 10 Uhr verfolgen.

Ross und Kutscher gehen in fünf Gruppen an den Start, erläutert Senior Wilfried Große. Ein- wie Zweispänner sind es jeweils bei Großpferden und Reitponys, während bei den kleinen Ponys keine Untergliederung erfolgt. Die imposanten Vierspänner sind in diesem Jahr vermutlich nicht auf dem Parcours. Bislang gebe es dafür keine Anmeldung, so Große.

Parcours mit Hindernissen

In der Nähe ihres großen Bauernhofes in Köllmichen hat die alteingesessene Familie eine 0,3-Hektar-Fläche für den Wagen-Wettkampf reserviert. Auf dem Parcours müssen die Kutscher mit ihren Pferden zehn bis zwölf Hindernisse bewältigen – Tore, Wassergraben, Erdhügel und Slalomstrecken. Das braucht Übung und Geschick. Unerbittlich tickt dabei die elektronische Zeitmessung. Und jeder Fehler wird mit fünf Sekunden bestraft, die sich zur Gesamtzeit addieren. Dazu sind Tennisbälle auf den Kegeln und Strohballen postiert. Landen sie auf dem Boden, ist das ein Regelverstoß, und die Siegchancen verschlechtern sich. Schnelligkeit ist also ebenso gefragt wie Geschick. Gefahren wird jedes Mal in zwei Durchgängen, die zeitlich zusammen gefasst werden.

„Im vorigen Jahr mussten wir 28 Durchgänge fahren“, so Große. Er rechnet erneut mit etwa 20 Teilnehmern, darunter auch einige neue Gesichter. Manche haben sich das Kutschen-Geschicklichkeitsfahren noch kein einziges Mal entgehen lassen, und auch die Gastgeberfamilie ist natürlich wieder am Start. Anmeldungen sind noch bis zum 2. Oktober möglich unter der Rufnummer 034385/51220.

Das Rennen unter Moderation des Merkwitzer Pferdenarren Rick Zschernig wird sich wohl bis in den späten Nachmittag hinziehen. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Von Frank Prenzel