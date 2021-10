Machern/Lübschütz

Was wird aus dem Campingplatz Lübschützer Teiche? Eine Frage, die vor allem die verbliebenen Dauercamper interessiert. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung äußerten sie ihre Befürchtung, der Platz könne zum Jahresende möglicherweise geschlossen werden.

Begehungen des Geländes, zu denen sich Gemeinderäte und Verwaltung vor Ort trafen, blieben den Campern nicht verborgen. Etliche wollen nun wissen, was aus ihrem Erholungsdomizil wird, ob sie noch einmal in einen neuen Campingwagen oder ein Überzelt investieren sollten oder ob sich dies gar nicht mehr lohnt. „Auch wir brauchen schließlich Planungssicherheit, wie es mit dem Platz weitergeht“, machte Kerstin Scholz deutlich. Sie campt seit Kindertagen in Lübschütz und hängt wie viele ihrer Nachbarn an dem Platz. „Allerdings muss in der Tat endlich mal eine Entscheidung fallen, wie die Zukunft aussieht.“

Investitionsstau ärgert Dauercamper

Viele der einst 160 Dauercamper hätten Lübschütz demnach inzwischen schon den Rücken gekehrt. Teilweise aus Altersgründen, teilweise, weil sie in die benachbarte Waldgartensiedlung abgewandert sind. „Einige hat aber auch der Investitionsstau vertrieben“, ist sich Kerstin Scholz sicher. Insbesondere die Sanitärenanlagen sind nach jahrelang von der Kommune als Eigentümerin unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen nicht in sonderlicher Topform. Inzwischen, berichtet Kerstin Scholz, zähle der Platz noch rund 40 Nutzer.

Die verbliebenen Camper wünschen sich, an Überlegungen zur künftigen Entwicklung des Naherholungsgebietes beteiligt zu werden. „Wir möchten Sie bitten, einen Vertreter aus unseren Reihen in die Gespräche einzubinden“, fügte Bettina Appel, ebenfalls Dauercamperin, hinzu. Camping liege im Trend, und Corona habe diesen Trend noch verstärkt, argumentieren die Campingfreunde. Zudem könne Machern auch von de Nähe zu Leipzig profitieren.

Lübschützer Campingplatz wird am 1. November Thema

Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) erklärte, das Thema werde am 1. November im Gemeinderat behandelt. „An diesem Tag ist eine Präsentation zum Campingplatz geplant“, so der Rathauschef. „Welche Möglichkeiten haben wir als Kommune und welche nicht? Darauf soll es Antworten geben.“ Ende 2020 hatte das Ortsparlament den von der Kommune favorisierten Verkauf schon einmal vertagt. „Die Mehrzahl der Gemeinderäte ist aktuell dafür, den Platz nicht zu verkaufen“, erklärte Frosch. „Es gibt einen anderen Teil, der gute Argumente dafür hat.“ Die Kommune sei offen, viele Wege zu gehen, zeigte sich der Ortschef kooperativ. „Am Ende muss es der richtige sein.“

Zuletzt hatte Gemeinsam Mache(r)n parlamentarische Aktivitäten entfaltet. Das Areal bleibe weit hinter seinen Möglichkeiten zurück, so die Fraktion. Ein eingereichter Antrag, Konzepte für das Naherholungsgebiet zu entwickeln und es nicht zu veräußern, kam bisher aber nicht zur Abstimmung. Die Zeit sitzt den Beteiligten dabei im Nacken: Der bestehende Pachtvertrag läuft am Jahresende aus.

Von Simone Prenzel